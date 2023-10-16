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44 ألف جنيه حتى الآن.. زيزو يتبرع بقميصه فى مزاد لدعم فلسطين

10/16/2023 11:35:57 PM
(MENAFN- Youm7) كشفت هبة راشد المدير التنفيذى لجمعية مرسال الخيرية عن تبرع أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك بقميصه لدعم فلسطين، حيث تم عرض القميص فى مزاد علنى، ويتم توجيه عائد بيعه لصالح فلسطين





وكشفت راشد ان المزاد بدأ بمبلغ الف جنيها فقط ثم تم زيادته تدريجيا إلى 44 ألف جنيه كأعلى سعر حتى الآن والمبلغ فى زيادة مستمرة



ونشرت راشد عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عن زيادة السعر












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