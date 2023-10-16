44 ألف جنيه حتى الآن.. زيزو يتبرع بقميصه فى مزاد لدعم فلسطين

(MENAFN
- Youm7) كشفت هبة راشد المدير التنفيذى لجمعية مرسال الخيرية عن تبرع أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك بقميصه لدعم فلسطين، حيث تم عرض القميص فى مزاد علنى، ويتم توجيه عائد بيعه لصالح فلسطين
وكشفت راشد ان المزاد بدأ بمبلغ الف جنيها فقط ثم تم زيادته تدريجيا إلى 44 ألف جنيه كأعلى سعر حتى الآن والمبلغ فى زيادة مستمرة
ونشرت راشد عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عن زيادة السعر
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