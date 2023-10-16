القرارات التحكيمية المؤثرة ودور الـVAR فى مباراة مصر والجزائر

MENAFN - Youm7) أكد عادل عقل، الخبير التحكيمى، أن الدولي يحيى الملا، حكم مباراة مصر والجزائر، ورفاقه، تعرضوا لأكثر من اختبار خلال إدارتهم لمباراة منتخب مصر ضد الجزائر الودية، التي أُجريت مساء الإثنين وانتهت بتعادل الفريقين 1/1، وجاءت أبرز الحالات المؤثرة بالمباراة كالتالي:

- الحكم تأخر في التداخل في الالتحام بين اللاعبين الذى وصل أحيانا إلى حد التهور، وهذا جاء نتيجة لحماس وجدية اللاعبين داخل المستطيل الأخضر.

- في الدقيقة 27 من عمر اللقاء أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه محمد هاني مدافع منتخب مصر، للتهور وتداخل الـ"VAR" واستدعى الحكم إلى شاشة المراجعة، ولكن الحوار أمام الشاشة استمر لأكثر من دقيقتين، ثم عاد وأصر على القرار بطرد هاني في الوقت الذى كان يجب أن يكتفى بإنذار فقط للعب بتهور.

- في الدقيقة 38 طالب منتخب مصر بركلة جزاء، لكن الحكم يشير باستمرار اللعب الكرة على كتف مدافع المنتخب الجزائر قرار صحيح، وفي الدقيقة 42 لمسة على حمدي فتحي داخل منطقة جزاء الفراعنة اليد ليست في وضعها الطبيعي وكبرت الجسم واستفاد منها حمدي فتحي، وبالتالي ركلة جزاء للجزائر طبقا للقانون، ولكن يجب أن يتدخل الـ"VAR" طبقا للبروتوكول، واحتسب الحكم 5 دقائق في نهاية الشوط الأول وكان يجب ألا يقل عن 7 دقائق، كما أنه بالغ في تقدير الوقت الضائع في نهاية الشوط الثاني .

- المساعد الأول ألغى هدف للجزائر وأكد الـVAR" القرار، وراجع الـ"VAR" هدفي المباراة وكانت المراجعة صحيحة طبقا للبروتوكول.

طاقم الحكام الدولى تكون من يحيى الملا وكل من: محمد أحمد يوسف - حسن المهرى مساعدين، وأحمد عيسى رابعا، ووثنائى الـ"VAR" محمد عبيد - جاسم عبد الله.