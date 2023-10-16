اليوم.. انطلاق منافسات كأس جراسهوبر للاسكواش فى سويسرا

MENAFN - Youm7) تنطلق اليوم، الثلاثاء، منافسات بطولة كأس جراسهوبر للاسكواش ، التى تستضيفها زيورخ السويسرية خلال الفترة بين 17 إلى 22 أكتوبر الجارى، بقيمة جوائز مادية تقدر بـ110 آلاف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

ويشارك فى البطولة 13 لاعباً من مصر، بواقع 6 لاعبين فى منافسات الرجال، و7 لاعبات فى منافسات السيدات.

6 لاعبين في منافسات الرجال: علي فرج، مصطفى عسل، مازن هشام، كريم عبد الجواد، يوسف إبراهيم، محمد أبو الغار.

7 لاعبات في منافسات السيدات: نور الشربيني، روان العربي ، هانيا الحمامي، فيروز أبو الخير، هنا معتز، كنزي أيمن، مريم متولي.

ويحمل الثنائي المصري، نور الشربيني لاعبة سبورتنج والمصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، ومصطفى عسل لاعب الأهلي والمصنف الرابع عالمياً للرجال، لقب النسخة الأخيرة من بطولة كأس جراسهوبر.



