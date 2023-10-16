Tuesday, 17 October 2023 07:39 GMT

بلجيكا: مقتل شخصين بإطلاق نار في بروكسل وفرار المشتبه به

10/16/2023 11:35:26 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 16 - 10 (كونا) -- قتل شخصان بإطلاق نار في العاصمة البلجيكية بروكسل مساء اليوم الاثنين وفق ما أفادت به الشرطة البلجيكية مشيرة إلى فرار المشتبه به.
وقالت وكالة الانباء البلجيكية (بيلجا) نقلا عن بيان للشرطة عن إن "شخصين قتلا في حادث إطلاق نار" مضيفة ان "التحقيق يجري على قدم وساق" بعد فرار المشتبه به.
وأضاف البيان انه لاتزال الظروف الدقيقة لإطلاق النار غير واضحة ولم يتم القبض على المشتبه به حتى الان.
ووفق البيان تم رفع مستوى التأهب ضد "الإرهاب" إلى الدرجة الرابعة لأول مره منذ عام 2016.
وطلب رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو من سكان بروكسل ان يكونوا "يقظين" لأن المشتبه به لايزال طليقا. (النهاية) ن خ / ف ا س

MENAFN16102023000071011013ID1107252593

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث