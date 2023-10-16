بلجيكا: مقتل شخصين بإطلاق نار في بروكسل وفرار المشتبه به

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 16 - 10 (كونا) -- قتل شخصان بإطلاق نار في العاصمة البلجيكية بروكسل مساء اليوم الاثنين وفق ما أفادت به الشرطة البلجيكية مشيرة إلى فرار المشتبه به.
وقالت وكالة الانباء البلجيكية (بيلجا) نقلا عن بيان للشرطة عن إن "شخصين قتلا في حادث إطلاق نار" مضيفة ان "التحقيق يجري على قدم وساق" بعد فرار المشتبه به.
وأضاف البيان انه لاتزال الظروف الدقيقة لإطلاق النار غير واضحة ولم يتم القبض على المشتبه به حتى الان.
ووفق البيان تم رفع مستوى التأهب ضد "الإرهاب" إلى الدرجة الرابعة لأول مره منذ عام 2016.
وطلب رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو من سكان بروكسل ان يكونوا "يقظين" لأن المشتبه به لايزال طليقا. (النهاية) ن خ / ف ا س
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