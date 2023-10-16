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تجدد قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمناطق جنوبي لبنان

10/16/2023 11:35:26 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 16 – 10 (كونا) -- تجدد مساء اليوم الاثنين القصف المدفعي لجيش الاحتلال الاسرائيلي لمناطق جنوبي لبنان.
وقالت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية إن بلدة (الضهيرة) تعرضت لقصف مدفعي عنيف أدى إلى إصابة منزل بداخله مدنيين كما طال القصف خراج بلدة (الجبين).
وأضافت الوكالة الوطنية أن "طائرات مسيرة تابعة للعدو الإسرائيلي حلقت على علو منخفض فوق بلدتي (كفركلا) و(الوزاني) الحدوديتين".
كما تم تسجيل إلقاء العدو قنابلا مضيئة فوق مستعمرة (مسكاف عام) في الأراضي الفلسطينية المحتلة قبالة بلدة (العديسة) اللبنانية الحدودية.
وكانت المنطقة الحدودية جنوبي لبنان قد شهدت بعد ظهر اليوم استهداف كاميرات المراقبة في مواقع لجيش الاحتلال الاسرائيلي من قبل عناصر (المقاومة الاسلامية في لبنان) ورد جيش الاحتلال بقصف مدفعي لعدد من البلدات الحدودية. (النهاية)

ا ي ب / م م ج




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