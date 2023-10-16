تجدد قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمناطق جنوبي لبنان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 16 – 10 (كونا) -- تجدد مساء اليوم الاثنين القصف المدفعي لجيش الاحتلال الاسرائيلي لمناطق جنوبي لبنان.
وقالت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية إن بلدة (الضهيرة) تعرضت لقصف مدفعي عنيف أدى إلى إصابة منزل بداخله مدنيين كما طال القصف خراج بلدة (الجبين).
وأضافت الوكالة الوطنية أن "طائرات مسيرة تابعة للعدو الإسرائيلي حلقت على علو منخفض فوق بلدتي (كفركلا) و(الوزاني) الحدوديتين".
كما تم تسجيل إلقاء العدو قنابلا مضيئة فوق مستعمرة (مسكاف عام) في الأراضي الفلسطينية المحتلة قبالة بلدة (العديسة) اللبنانية الحدودية.
وكانت المنطقة الحدودية جنوبي لبنان قد شهدت بعد ظهر اليوم استهداف كاميرات المراقبة في مواقع لجيش الاحتلال الاسرائيلي من قبل عناصر (المقاومة الاسلامية في لبنان) ورد جيش الاحتلال بقصف مدفعي لعدد من البلدات الحدودية. (النهاية)
ا ي ب / م م ج
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