الأمين العام للأمم المتحدة يشدد على شجب خطاب الكراهية ضد المسلمين ومعاداة السامية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 16 - 10 (كونا) -- شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الاثنين على ضرورة التحدث علنا ضد التعصب المناهض للمسلمين ومعاداة السامية معربا عن رفضه للهجة المهينة للكرامة الإنسانية التي تحرض على العنف عقب حدوث جريمة كراهية "مروعة" في ولاية (إلينوي) الأمريكية.
ونقل المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك عن غوتيريش القول في مؤتمر صحفي ردا على سؤال بشأن حادثة مقتل طفل فلسطيني وإصابة والدته بجروح حرجة في مدينة (شيكاغو) بالولاية إنه "يستعصي العثور على كلمات مناسبة لإدانة جريمة كهذه".
وأشار دوجاريك إلى المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق شركات وسائل التواصل الاجتماعي بعدم "نشر الكراهية ورسائل العنف التي تحرض الناس على فعل ما فعله مرتكب الجريمة في شيكاغو".
وكانت السلطات الأمنية في ولاية (إلينوي) قد أعلنت في بيان مساء أمس الأحد مقتل طفل من أصول فلسطينية يبلغ من العمر ست سنوات طعنا وإصابة والدته على يد رجل أمريكي (71 عاما) اقتحم شقتهم قرب مدينة (شيكاغو).
وذكرت السلطات أن "المحققين تمكنوا من تحديد أن كلا الضحيتين في هذا الهجوم الوحشي كانا مستهدفين من قبل المشتبه به كونهما مسلمين وعلى خلفية الصراع الدائر في الشرق الأوسط بين حركة (حماس) وقوات الاحتلال الإسرائيلي". (النهاية)
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