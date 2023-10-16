Tuesday, 17 October 2023 07:39 GMT

الأمين العام للأمم المتحدة يشدد على شجب خطاب الكراهية ضد المسلمين ومعاداة السامية

10/16/2023 11:35:26 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 16 - 10 (كونا) -- شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الاثنين على ضرورة التحدث علنا ضد التعصب المناهض للمسلمين ومعاداة السامية معربا عن رفضه للهجة المهينة للكرامة الإنسانية التي تحرض على العنف عقب حدوث جريمة كراهية "مروعة" في ولاية (إلينوي) الأمريكية.
ونقل المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك عن غوتيريش القول في مؤتمر صحفي ردا على سؤال بشأن حادثة مقتل طفل فلسطيني وإصابة والدته بجروح حرجة في مدينة (شيكاغو) بالولاية إنه "يستعصي العثور على كلمات مناسبة لإدانة جريمة كهذه".
وأشار دوجاريك إلى المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق شركات وسائل التواصل الاجتماعي بعدم "نشر الكراهية ورسائل العنف التي تحرض الناس على فعل ما فعله مرتكب الجريمة في شيكاغو".
وكانت السلطات الأمنية في ولاية (إلينوي) قد أعلنت في بيان مساء أمس الأحد مقتل طفل من أصول فلسطينية يبلغ من العمر ست سنوات طعنا وإصابة والدته على يد رجل أمريكي (71 عاما) اقتحم شقتهم قرب مدينة (شيكاغو).
وذكرت السلطات أن "المحققين تمكنوا من تحديد أن كلا الضحيتين في هذا الهجوم الوحشي كانا مستهدفين من قبل المشتبه به كونهما مسلمين وعلى خلفية الصراع الدائر في الشرق الأوسط بين حركة (حماس) وقوات الاحتلال الإسرائيلي". (النهاية)

ع س ت / م م ج




MENAFN16102023000071011013ID1107252591

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث