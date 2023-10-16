رئيس البرلمان الجزائري يدعو لإدراج بند طارئ حول فلسطين في اجتماع الاتحاد الدولي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر ـ 16 ـ 10 (كونا) -- دعا رئيس البرلمان الجزائري ابراهيم بوغالي اليوم الاثنين برلمانات اتحاد منظمة التعاون الإسلامي إلى إدراج بند طارئ بشأن الوضع في فلسطين المحتلة التي تتعرض لعدوان همجي من قبل الاحتلال الصهيوني ضمن أعمال الجمعية العامة الـ 147 للاتحاد البرلماني الدولي.
ودعا بوغالي في كلمة خلال ترؤسه اجتماعا طارئا لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في المنظمة عبر تقنية الفيديو إلى إعطاء الأولوية لهذا البند بدلا من البند المقترح خلال الاجتماع الأخير والذي يخص تجريم الإساءة للأديان والمقدسات معتبرا أن "فداحة الوضع في فلسطين المحتلة تستوجب ذلك".
وشدد على ضرورة الخروج بموقف يبعث برسائل واضحة للمحتل الصهيوني وللمجموعة الدولية مفادها أن الشعوب الإسلامية قاطبة تقف اليوم داعمة ومؤازرة للحقوق الفلسطينية المشروعة مؤكدا أن "قضية فلسطين كانت وستبقى القضية المركزية للأمة الإسلامية جمعاء".
ودعا الرئيس الدوري لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في المنظمة كلا من مجلس الأمن والمجموعة الدولية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني موضحا أن "أساس التوتر في الشرق الأوسط هو غض الطرف عن جرائم الاحتلال الصهيوني واتباع سياسة الكيل بمكيالين".
كما اقترح بوغالي أن يتضمن البيان الختامي للاجتماع عدة بنود من بينها دعوة الاتحادات والبرلمانات الإقليمية والدولية لإدانة انتهاكات الاحتلال وحربه العدوانية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة والدعوة إلى متابعة مرتكبي المجازر في حق المدنيين الفلسطينيين أمام المحكمة الجنائية الدولية. (النهاية)
م ر / ر س
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