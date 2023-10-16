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رئيس البرلمان الجزائري يدعو لإدراج بند طارئ حول فلسطين في اجتماع الاتحاد الدولي

10/16/2023 11:35:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر ـ 16 ـ 10 (كونا) -- دعا رئيس البرلمان الجزائري ابراهيم بوغالي اليوم الاثنين برلمانات اتحاد منظمة التعاون الإسلامي إلى إدراج بند طارئ بشأن الوضع في فلسطين المحتلة التي تتعرض لعدوان همجي من قبل الاحتلال الصهيوني ضمن أعمال الجمعية العامة الـ 147 للاتحاد البرلماني الدولي.
ودعا بوغالي في كلمة خلال ترؤسه اجتماعا طارئا لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في المنظمة عبر تقنية الفيديو إلى إعطاء الأولوية لهذا البند بدلا من البند المقترح خلال الاجتماع الأخير والذي يخص تجريم الإساءة للأديان والمقدسات معتبرا أن "فداحة الوضع في فلسطين المحتلة تستوجب ذلك".
وشدد على ضرورة الخروج بموقف يبعث برسائل واضحة للمحتل الصهيوني وللمجموعة الدولية مفادها أن الشعوب الإسلامية قاطبة تقف اليوم داعمة ومؤازرة للحقوق الفلسطينية المشروعة مؤكدا أن "قضية فلسطين كانت وستبقى القضية المركزية للأمة الإسلامية جمعاء".
ودعا الرئيس الدوري لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في المنظمة كلا من مجلس الأمن والمجموعة الدولية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني موضحا أن "أساس التوتر في الشرق الأوسط هو غض الطرف عن جرائم الاحتلال الصهيوني واتباع سياسة الكيل بمكيالين".
كما اقترح بوغالي أن يتضمن البيان الختامي للاجتماع عدة بنود من بينها دعوة الاتحادات والبرلمانات الإقليمية والدولية لإدانة انتهاكات الاحتلال وحربه العدوانية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة والدعوة إلى متابعة مرتكبي المجازر في حق المدنيين الفلسطينيين أمام المحكمة الجنائية الدولية. (النهاية)

م ر / ر س




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