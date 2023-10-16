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وزيرا الخارجية الجزائري والتونسي يبحثان المستجدات في الأراضي الفلسطينية المحتلة

10/16/2023 11:35:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 16 - 10 (كونا) -- بحث وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف مع نظيره التونسي نبيل عمار اليوم الإثنين مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل الاعتداءات المتواصلة للاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة.
وقالت الخارجية الجزائرية في بيان إن عطاف استقبل عمار الذي وصل إلى الجزائر للمشاركة في الدورة العشرين للاجتماع الوزاري لدول إفريقيا ودول شمال أوروبا.
وأوضحت الخارجية أن "الوزيرين تبادلا وجهات النظر حول ردود الفعل الدولية والاقليمية والجهود الدبلوماسية المبذولة لوقف هذا العدوان الغاشم وإحياء مسار السلام في الشرق الأوسط".
وتنطلق فعاليات الدورة العشرين للاجتماع الوزاري لدول إفريقيا ودول شمال أوروبا غدا الثلاثاء. (النهاية)

م ر / ر ج



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