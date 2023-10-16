وزيرا الخارجية الجزائري والتونسي يبحثان المستجدات في الأراضي الفلسطينية المحتلة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 16 - 10 (كونا) -- بحث وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف مع نظيره التونسي نبيل عمار اليوم الإثنين مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل الاعتداءات المتواصلة للاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة.
وقالت الخارجية الجزائرية في بيان إن عطاف استقبل عمار الذي وصل إلى الجزائر للمشاركة في الدورة العشرين للاجتماع الوزاري لدول إفريقيا ودول شمال أوروبا.
وأوضحت الخارجية أن "الوزيرين تبادلا وجهات النظر حول ردود الفعل الدولية والاقليمية والجهود الدبلوماسية المبذولة لوقف هذا العدوان الغاشم وإحياء مسار السلام في الشرق الأوسط".
وتنطلق فعاليات الدورة العشرين للاجتماع الوزاري لدول إفريقيا ودول شمال أوروبا غدا الثلاثاء. (النهاية)
م ر / ر ج
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