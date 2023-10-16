رئيس الوزراء القطري يبحث مع نائب وزير الخارجية الروسي الأوضاع في فلسطين

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 16 - 10 (كونا) -- بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن اليوم الاثنين مع نائب وزير الخارجية الممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط ودول إفريقيا ميخائيل بوغدانوف مستجدات الأزمة الروسية - الأوكرانية وآخر التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت الخارجية القطرية في بيان إن بن عبدالرحمن استعرض مع بوغدانوف العلاقات الثنائية وعددا من القضايا الإقليمية والدولية. (النهاية)
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