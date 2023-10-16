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رئيس الوزراء القطري يبحث مع نائب وزير الخارجية الروسي الأوضاع في فلسطين

10/16/2023 11:35:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 16 - 10 (كونا) -- بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن اليوم الاثنين مع نائب وزير الخارجية الممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط ودول إفريقيا ميخائيل بوغدانوف مستجدات الأزمة الروسية - الأوكرانية وآخر التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت الخارجية القطرية في بيان إن بن عبدالرحمن استعرض مع بوغدانوف العلاقات الثنائية وعددا من القضايا الإقليمية والدولية. (النهاية)

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