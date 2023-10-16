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وزير الخارجية الإيراني: كل الاحتمالات واردة وعلى نتنياهو التوقف عن جرائمه

10/16/2023 11:35:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران – 16 – 10 (كونا) -- أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان اليوم الاثنين أن كل الاحتمالات واردة في حال استمرار العدوان الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة.
وقال عبداللهيان في مقابلة تلفزيونية مع قناة محلية إيرانية إن "الوقت بدأ ينفد بشأن الهجمات التي يشنها الكيان الصهيوني ضد أهالي غزة العزل وعلى نتنياهو (رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي) التوقف فورا".
وحذر عبداللهيان من عدم استغلال الفرص "المحدودة" قائلا "إذا لم تتوقف الجرائم الإسرائيلية فورا فإن جبهات أخرى ستفتح وأي خطوة إستباقية محتملة في الساعات المقبلة".
وبسؤاله عما إذا كانت إيران ستتدخل في هذه الحرب أجاب عبداللهيان "كل الاحتمالات واردة ونؤكد أنه لا يمكن لأي طرف أن يتجاهل الوضع الموجود". (النهاية)

م و / ر ج



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