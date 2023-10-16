وزير الخارجية الإيراني: كل الاحتمالات واردة وعلى نتنياهو التوقف عن جرائمه

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران – 16 – 10 (كونا) -- أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان اليوم الاثنين أن كل الاحتمالات واردة في حال استمرار العدوان الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة.
وقال عبداللهيان في مقابلة تلفزيونية مع قناة محلية إيرانية إن "الوقت بدأ ينفد بشأن الهجمات التي يشنها الكيان الصهيوني ضد أهالي غزة العزل وعلى نتنياهو (رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي) التوقف فورا".
وحذر عبداللهيان من عدم استغلال الفرص "المحدودة" قائلا "إذا لم تتوقف الجرائم الإسرائيلية فورا فإن جبهات أخرى ستفتح وأي خطوة إستباقية محتملة في الساعات المقبلة".
وبسؤاله عما إذا كانت إيران ستتدخل في هذه الحرب أجاب عبداللهيان "كل الاحتمالات واردة ونؤكد أنه لا يمكن لأي طرف أن يتجاهل الوضع الموجود". (النهاية)
م و / ر ج
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