Tuesday, 17 October 2023 07:38 GMT

(غرفة البحرين): حجم التبادل التجاري مع السعودية 4 مليارات دولار في 2022

10/16/2023 11:35:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 16 - 10 (كونا) -- اكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس اليوم الاثنين ان حجم التبادل التجاري بين بلاده والسعودية ارتفع في عام 2022 ليقارب 4 مليارات دولار بنسبة ارتفاع بلغت 15 بالمئة مقارنة بعام 2021.
وقالت وكالة الانباء البحرينية ان ذلك جاء خلال استقبال ناس رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية بالسعودية بدر الرزيزاء والوفد المرافق له في إطار الزيارة التي يقوم بها لتنمية وتعزيز جميع آليات التعاون والتنسيق المتاحة بين الغرفتين.
ولفت ناس خلال اللقاء إلى أهمية مضاعفة معدلات الاستثمارات المشتركة لترقى بحجم العلاقات التاريخية الأخوية بين المملكتين والثوابت والرؤى المشتركة مشيرا إلى تطلع غرفة البحرين للتوسع في فتح آفاق الاستثمار بين البلدين أمام القطاع الخاص واغتنام الفرص الواعدة في مختلف القطاعات التجارية والصناعية والإنتاجية.
من جانبه أكد الرزيزاء أهمية عقد اللقاءات الثنائية بين الغرف التجارية باعتبارها مفتاحا لتذليل التحديات بما ينعكس على تنمية حجم التبادل التجاري وتعزيز العلاقات والتعاون على جميع الأصعدة بين البلدين.
وشدد على أهمية التكامل الاقتصادي والدفع بسياسات وخطط الغرف التجارية في كلا البلدين إلى مزيد من تنسيق وتوحيد الجهود للمساهمة في الارتقاء بآليات التعاون والشراكات بين مجتمعات الأعمال في المملكتين على المديين المتوسط والبعيد. (النهاية)

خ ن ع / ر ج



MENAFN16102023000071011013ID1107252586

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث