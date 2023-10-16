(غرفة البحرين): حجم التبادل التجاري مع السعودية 4 مليارات دولار في 2022

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- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 16 - 10 (كونا) -- اكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس اليوم الاثنين ان حجم التبادل التجاري بين بلاده والسعودية ارتفع في عام 2022 ليقارب 4 مليارات دولار بنسبة ارتفاع بلغت 15 بالمئة مقارنة بعام 2021.
وقالت وكالة الانباء البحرينية ان ذلك جاء خلال استقبال ناس رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية بالسعودية بدر الرزيزاء والوفد المرافق له في إطار الزيارة التي يقوم بها لتنمية وتعزيز جميع آليات التعاون والتنسيق المتاحة بين الغرفتين.
ولفت ناس خلال اللقاء إلى أهمية مضاعفة معدلات الاستثمارات المشتركة لترقى بحجم العلاقات التاريخية الأخوية بين المملكتين والثوابت والرؤى المشتركة مشيرا إلى تطلع غرفة البحرين للتوسع في فتح آفاق الاستثمار بين البلدين أمام القطاع الخاص واغتنام الفرص الواعدة في مختلف القطاعات التجارية والصناعية والإنتاجية.
من جانبه أكد الرزيزاء أهمية عقد اللقاءات الثنائية بين الغرف التجارية باعتبارها مفتاحا لتذليل التحديات بما ينعكس على تنمية حجم التبادل التجاري وتعزيز العلاقات والتعاون على جميع الأصعدة بين البلدين.
وشدد على أهمية التكامل الاقتصادي والدفع بسياسات وخطط الغرف التجارية في كلا البلدين إلى مزيد من تنسيق وتوحيد الجهود للمساهمة في الارتقاء بآليات التعاون والشراكات بين مجتمعات الأعمال في المملكتين على المديين المتوسط والبعيد. (النهاية)
خ ن ع / ر ج
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