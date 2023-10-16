توافق مصري - أمريكي على أهمية احتواء التصعيد بقطاع غزة لمنع اتساع دائرة الصراع

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 16 - 10 (كونا) -- تلقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الاثنين اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي جو بايدن اتفقا خلاله على خطورة التصعيد العسكري في قطاع غزة وأهمية احتوائه بما لا يسمح باتساع دائرة الصراع وتهديد الأمن والاستقرار الإقليميين.
وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي في بيان أن الاتصال يأتي في إطار متابعة نتائج الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي انطوني بلينكن إلى القاهرة وارتباطا بالتشاور المستمر بين البلدين بشأن مستجدات الوضع الإقليمي المتوتر والتصعيد العسكري في قطاع غزة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيسين توافقا على أولوية حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة كما ناقشا المشاورات الجارية في هذا الصدد بالتنسيق مع الأمم المتحدة.
وبحث الرئيسان كذلك الجهود المبذولة لدفع وإحياء مسيرة السلام حيث تم الاتفاق على استمرار التشاور وتنسيق الجهود خلال الفترة المقبلة. (النهاية)
أ س م / ر ج
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