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توافق مصري - أمريكي على أهمية احتواء التصعيد بقطاع غزة لمنع اتساع دائرة الصراع

10/16/2023 11:35:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 16 - 10 (كونا) -- تلقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الاثنين اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي جو بايدن اتفقا خلاله على خطورة التصعيد العسكري في قطاع غزة وأهمية احتوائه بما لا يسمح باتساع دائرة الصراع وتهديد الأمن والاستقرار الإقليميين.
وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي في بيان أن الاتصال يأتي في إطار متابعة نتائج الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي انطوني بلينكن إلى القاهرة وارتباطا بالتشاور المستمر بين البلدين بشأن مستجدات الوضع الإقليمي المتوتر والتصعيد العسكري في قطاع غزة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيسين توافقا على أولوية حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة كما ناقشا المشاورات الجارية في هذا الصدد بالتنسيق مع الأمم المتحدة.
وبحث الرئيسان كذلك الجهود المبذولة لدفع وإحياء مسيرة السلام حيث تم الاتفاق على استمرار التشاور وتنسيق الجهود خلال الفترة المقبلة. (النهاية)

أ س م / ر ج



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