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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاثنين الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

10/16/2023 11:35:23 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - بلدية الكويت تعلن ازالة 175 مخيما مخالفا في محافظتي الجهراء والاحمدي قبل بدء فترة التخييم المحددة بثلاثة اشهر ومدير ادارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الجهراء محمد الجبعة يقول إن الجولات أسفرت كذلك عن رفع 16 (فود ترك) في منطقة الصبية.

الرياض - الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي يعلن عن انعقاد الدورة الاستثنائية ال43 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة في العاصمة العمانية مسقط غدا الثلاثاء.

رام الله - السلطات الصحية الفلسطينية تعلن ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من الشهر الجاري إلى 2808 شهداء و10850 جريحا وتقول ان 64 بالمئة من الشهداء هم نساء وأطفال.

رام الله - الشاب الفلسطيني أنس مناصرة (19 عاما) يستشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عند حاجز عسكري قرب مدينة (جنين) شمال الضفة الغربية ما يرفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ بدء عملية طوفان الأقصى إلى 59 شخصا.

طهران – وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان يؤكد أن كل الاحتمالات واردة في حال استمرار العدوان الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة.

بروكسل - شخصان يقتلان بإطلاق نار في العاصمة البلجيكية وفق ما أفادت به الشرطة البلجيكية التي أشارت إلى فرار المشتبه به. (النهاية) ر ج

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