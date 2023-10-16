موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاثنين الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - بلدية الكويت تعلن ازالة 175 مخيما مخالفا في محافظتي الجهراء والاحمدي قبل بدء فترة التخييم المحددة بثلاثة اشهر ومدير ادارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الجهراء محمد الجبعة يقول إن الجولات أسفرت كذلك عن رفع 16 (فود ترك) في منطقة الصبية.
الرياض - الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي يعلن عن انعقاد الدورة الاستثنائية ال43 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة في العاصمة العمانية مسقط غدا الثلاثاء.
رام الله - السلطات الصحية الفلسطينية تعلن ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من الشهر الجاري إلى 2808 شهداء و10850 جريحا وتقول ان 64 بالمئة من الشهداء هم نساء وأطفال.
رام الله - الشاب الفلسطيني أنس مناصرة (19 عاما) يستشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عند حاجز عسكري قرب مدينة (جنين) شمال الضفة الغربية ما يرفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ بدء عملية طوفان الأقصى إلى 59 شخصا.
طهران – وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان يؤكد أن كل الاحتمالات واردة في حال استمرار العدوان الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة.
بروكسل - شخصان يقتلان بإطلاق نار في العاصمة البلجيكية وفق ما أفادت به الشرطة البلجيكية التي أشارت إلى فرار المشتبه به. (النهاية) ر ج
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