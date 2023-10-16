أميركا وبريطانيا فرنسا تصوت ضد مشروع قرار روسي في مجلس الأمن يطالب بتهدئة إنسانية

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 17 تشرين الأول (بترا)- تباينت آراء أعضاء مجلس الأمن الدولي خلال اجتماعهم صباح اليوم الثلاثاء في مقر الأمم المتحدة بنيويورك للتصويت على مشروع قرار تقدمت به روسيا يطالب بهدنة إنسانية لتوصيل المساعدات لسكان غزة المٌحاصرين.

ومن بين الدول دائمة العضوية صاحبة حق الفيتو، رفضت القرار دول الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا فيما أيدته الصين والاتحاد الروسي.

وفي هذا السياق، أعرب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير فاسيلي نيبينزيا عن أسفه "لأن المجلس ظل رهينة أنانية الوفود الغربية، وهذا هو السبب الذي يفسر عجزنا عن توجيه رسالة صريحة بشأن التهدئة في وقت نشهد فيه اشتعالا غير مسبوق في العقود الأخيرة".

وأضاف نيبينزيا، أن التصويت في المجلس "يبين من يعارض الهدنة ووقف إطلاق النار وانتهاء العنف في قطاع غزة، وتقديم المساعدة الإنسانية للسكان هناك، ومن يعترض على توجيه رسالة من المجلس، بهدف بتحقيق مآرب سياسية".

وأيد مندوبا الصين والغابون الموقف الروسي باعتباره فرصة لوقف العنف وإيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها.

من جانبها، طالبت المندوب الأميركي الدائم، السفيرة ليندا توماس غرينفيلد بالتنديد بحركة "حماس، وكذلك بالاعتراف بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وفقا لميثاق الأمم المتحدة"- بحسب تعبيرها-.

وقالت إن سبب تصويتها ضد مشروع القرار الروسي لأنه في رأيها "لا يستوفي كل هذه الشروط ولا يرقى لكل هذه المسؤوليات"، وأيدها في ذلك، سفراء بريطانيا وفرنسا واليابان.

وقال المندوب الياباني "كان على روسيا التروي قليلا قبل تقديم مشروع القرار للتصويت".

وصوتت الإمارات لصالح القرار.

وقالت المندوبة الإماراتية في المجلس، لانا نٌسيبة " إن المدنيين في غزة يواجهون اليوم حربا هوجاء دون أي ملاذ آمن يلجأون إليه، وغزة تخضع للحصار دون توفر الغذاء والمياه والأدوية واللوازم الطبية والكهرباء".

يذكر أن بعض الدول غير الأعضاء في المجلس دعمت مشروع القرار الروسي، ومن بينها الأردن والبحرين وجيبوتي ومصر والكويت ولبنان وموريتانيا وعُمان وقطر والسعودية والسودان واليمن وتركيا، والإمارات.

إلى ذلك، طالب المندوب الفلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، الدول الأعضاء في مجلس الأمن أن يسترشدوا بقواعد القانون الدولي الإنساني بدون استثناءات، مشددا على ضرورة وقف الهجوم على الشعب الفلسطيني، والسماح بالوصول الإنساني الفوري دون عوائق لأنحاء قطاع غزة كافة، بالإضافة إلى وقف التهجير القسري للفلسطينيين.

-- (بترا)

م د/ ف ج

17/10/2023 06:12:52

