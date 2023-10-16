أجواء خريفية معتدلة في أغلب المناطق حتى الجمعة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 تشرين الأول (بترا)- تكون الأجواء اليوم الثلاثاء، خريفية معتدلة بوجه عام ، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الأربعاء، خريفية معتدلة بوجه عام ، مع تواجد للغيوم على ارتفاعات منخفضة، مع بقاء الفرصة لهطول زخات من المطر في شمال المملكة وقد تمتد إلى المناطق الوسطى والجنوبية الغربية ولفترات قصيرة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتكون الأجواء الخميس، خريفية لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة مع فرصة لهطول زخات خفيفة ومتقطعة من المطر في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

يطرأ الجمعة، ارتفاع قليل على درجات الحرارة وتكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.

يطرأ الخميس، انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء خريفية لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الاغوار والبحرالميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 26 - 17 درجات مئوية، وفي غرب عمان 24 - 15، وفي المرتفعات الشمالية 20 - 13 وفي مرتفعات الشراة 22 - 12، وفي مناطق البادية 29 - 14، وفي مناطق السهول 26 - 17، وفي الأغوار الشمالية 33 - 22، وفي الأغوار الجنوبية 35 - 25، وفي البحر الميت 34 - 24، وفي خليج العقبة 32 - 22 درجة مئوية.

-- (بترا)

م ح/

17/10/2023 06:00:38

