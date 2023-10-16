الأمم المتحدة: إغلاق معبر رفح يمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 17 تشرين الأول (بترا)- قالت الأمم المتحدة، فجر الثلاثاء، إن استمرار إغلاق معبر رفح مع مصر يمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، التي تشتد الحاجة إليها، بما في ذلك الغذاء والمياه والأدوية، فضلا عن عبور الأشخاص.

وتضاربت الأنباء حول الاتفاقيات بين الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر وقطر لفتح معبر رفح لإجلاء الرعايا الأجانب إلى مصر، "مما أدى إلى تحرك الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية باتجاه معبر رفح وسط ظروف خطيرة". حسب تقرير صدر عن الأمم المتحدة.

وظل كل من معبري إيرز وكرم أبو سالم مع إسرائيل مغلقين، حيث توقفت تحويلات المرضى ومرافقيهم للخروج من قطاع غزة للوصول إلى مواعيدهم الطبية في الضفة الغربية وإسرائيل منذ 7 تشرين الأول.

وقال التقرير "لم يتمكن الأشخاص من غزة الذين يعملون في إسرائيل من العودة إلى ديارهم، حيث "اعتقلت السلطات الإسرائيلية المئات، بينما تم نقل أكثر من 1000 إلى الضفة الغربية".

كما حظر الجيش الإسرائيلي الوصول إلى البحر، فتوقفت جميع أنشطة صيد الأسماك منذ بدء الأعمال العدائية، مشيرة إلى أن الوصول إلى مسافة 1,000 متر من السياج الحدودي الإسرائيلي ما يزال محظورًا، مما يمنع الوصول إلى مساحات واسعة من الأراضي الزراعية.

-- (بترا)

م د/هـ ح

17/10/2023 03:13:22