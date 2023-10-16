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تقرير أممي: الاحتلال الإسرائيلي قتل 58 فلسطينيًا من بينهم 15 طفلاً في الضفة الغربية

10/16/2023 11:35:14 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 17 تشرين الأول (بترا)- قال تقرير صدر عن مكتب الشؤون الإنسانية الأممي، فجر الثلاثاء، إن الاحتلال الإسرائيلي قتل خلال المواجهات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، منذ السابع من الشهر الحالي 58 فلسطينيًا، من بينهم 15 طفلاً.
وأضاف التقرير أن القوات الإسرائيلية قتلت 53 فلسطينيا، بينما قٌتل 5 فلسطينيين على يد المستوطنين الإسرائيليين.
وحسب التقرير، فإن العدد الإجمالي للفلسطينيين المصابين منذ التاريخ نفسه وصل إلى 1,176، من بينهم 113 طفلاً.
-- (بترا)
م د/هـ ح
17/10/2023 03:01:41

MENAFN16102023000117011021ID1107252579

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