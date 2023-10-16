تقرير أممي: الاحتلال الإسرائيلي قتل 58 فلسطينيًا من بينهم 15 طفلاً في الضفة الغربية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 17 تشرين الأول (بترا)- قال تقرير صدر عن مكتب الشؤون الإنسانية الأممي، فجر الثلاثاء، إن الاحتلال الإسرائيلي قتل خلال المواجهات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، منذ السابع من الشهر الحالي 58 فلسطينيًا، من بينهم 15 طفلاً.
وأضاف التقرير أن القوات الإسرائيلية قتلت 53 فلسطينيا، بينما قٌتل 5 فلسطينيين على يد المستوطنين الإسرائيليين.
وحسب التقرير، فإن العدد الإجمالي للفلسطينيين المصابين منذ التاريخ نفسه وصل إلى 1,176، من بينهم 113 طفلاً.
-- (بترا)
م د/هـ ح
17/10/2023 03:01:41
MENAFN16102023000117011021ID1107252579
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