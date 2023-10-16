مجلس الأمن يعلق جلسته بشأن فلسطين لحين الانتهاء من مشاورات مغلقة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 17 تشرين الأول (بترا)- علق مجلس الأمن الدولي جلسته العلنية الرسمية، اليوم الثلاثاء، بعد طلب الإمارات العربية المتحدة من رئيس المجلس، الذهاب إلى جلسة مشاورات مغلقة بشأن الوضع في الشرق الأوسط ولاسيما قضية فلسطين.
وقرر السفير البرازيلي رئيس المجلس الموافقة على الطلب الإماراتي لعدم وجود أي اعتراض وغادر الأعضاء إلى قاعة أخرى مجاورة.
ومن المتوقع أن يعود المجلس إلى جلسته العلنية مباشرة بعد الانتهاء من المشاورات المغلقة.
ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن في الجلسة بعد قليل على مشروعي قرارين بشأن التصعيد الأخير للعنف في إسرائيل وغزة والأزمة الإنسانية التي تلت ذلك في غزة.
ويدعو المشروع الروسي إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، في حين يدعو المشروع البرازيلي إلى "وقف مؤقت لأسباب إنسانية" للسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
-- (بترا)
م د/ ب ع/ هـ ح
17/10/2023 01:38:53
MENAFN16102023000117011021ID1107252578
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