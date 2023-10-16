مجلس الأمن يعلق جلسته بشأن فلسطين لحين الانتهاء من مشاورات مغلقة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 17 تشرين الأول (بترا)- علق مجلس الأمن الدولي جلسته العلنية الرسمية، اليوم الثلاثاء، بعد طلب الإمارات العربية المتحدة من رئيس المجلس، الذهاب إلى جلسة مشاورات مغلقة بشأن الوضع في الشرق الأوسط ولاسيما قضية فلسطين.

وقرر السفير البرازيلي رئيس المجلس الموافقة على الطلب الإماراتي لعدم وجود أي اعتراض وغادر الأعضاء إلى قاعة أخرى مجاورة.

ومن المتوقع أن يعود المجلس إلى جلسته العلنية مباشرة بعد الانتهاء من المشاورات المغلقة.

ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن في الجلسة بعد قليل على مشروعي قرارين بشأن التصعيد الأخير للعنف في إسرائيل وغزة والأزمة الإنسانية التي تلت ذلك في غزة.

ويدعو المشروع الروسي إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، في حين يدعو المشروع البرازيلي إلى "وقف مؤقت لأسباب إنسانية" للسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

-- (بترا)

م د/ ب ع/ هـ ح

17/10/2023 01:38:53