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تركيا تعلن استياءها من تجاهل فلسطين في بيان قمة رؤساء البرلمانات

10/16/2023 11:35:13 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 17 تشرين الأول (بترا)- أعرب رئيس البرلمان التركي، نعمان قورتولموش، عن انزعاجه من "تجاهل الاشتباكات المتصاعدة في فلسطين" في بيان قمة رؤساء برلمانات مجموعة الدول العشرين.
ووفقاً لوكالة أنباء الأناضول، أبدى قورتولموش في بيان تحفظه على بند في بيان القمة يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية بأنه "لا يتطرق إلى الصراعات والنزاعات في العديد من أماكن العالم".
وقال إنه "من المؤسف تجاهل الصراع المتصاعد في فلسطين في وقت تجب فيه مراعاة مبدأ العدل في ضمان السلام والاستقرار العالميين".
وأشار قورتولموش إلى أن الصراع المذكور أثر بشدة على العديد من المدنيين، ومعظمهم من النساء والأطفال والعاملين في مجال الرعاية الصحية، مبينًا أن الصراع في فلسطين له أيضًا آثار على أمن الطاقة العالمي.
--(بترا)
أ ن/ب ع
17/10/2023 01:09:23

MENAFN16102023000117011021ID1107252577

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