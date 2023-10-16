تركيا تعلن استياءها من تجاهل فلسطين في بيان قمة رؤساء البرلمانات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 17 تشرين الأول (بترا)- أعرب رئيس البرلمان التركي، نعمان قورتولموش، عن انزعاجه من "تجاهل الاشتباكات المتصاعدة في فلسطين" في بيان قمة رؤساء برلمانات مجموعة الدول العشرين.
ووفقاً لوكالة أنباء الأناضول، أبدى قورتولموش في بيان تحفظه على بند في بيان القمة يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية بأنه "لا يتطرق إلى الصراعات والنزاعات في العديد من أماكن العالم".
وقال إنه "من المؤسف تجاهل الصراع المتصاعد في فلسطين في وقت تجب فيه مراعاة مبدأ العدل في ضمان السلام والاستقرار العالميين".
وأشار قورتولموش إلى أن الصراع المذكور أثر بشدة على العديد من المدنيين، ومعظمهم من النساء والأطفال والعاملين في مجال الرعاية الصحية، مبينًا أن الصراع في فلسطين له أيضًا آثار على أمن الطاقة العالمي.
--(بترا)
أ ن/ب ع
17/10/2023 01:09:23
MENAFN16102023000117011021ID1107252577
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