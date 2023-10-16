عضو في الكنيست: ما جرى في غزة يجب ألا يكون ذريعة للتطهير العرقي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 17 تشرين الأول (بترا)- قال عضو الكنيست الإسرائيلي، عوفر كسيف، إنه لا ينبغي لما فعلته حركة حماس في جنوب إسرائيل أن يتحول إلى ذريعة للتطهير العرقي، وإن تدمير غزة لن يعيد الضحايا، بل سيمحو ذكراهم في أنهار من دماء المدنيين الأبرياء.
وأضاف كسيف، لموقع "سكاي نيوز عربية"، أمس الاثنين، أن تمجيد المذبحة في غزة والمطالبة بتدميرها، بما يصل إلى مستوى الإبادة الجماعية، يتم الترويج له من قبل الحكومة.
وحذر عضو الكنيست من قيام المستوطنين، الذين يحميهم الجيش الإسرائيلي بقتل الفلسطينيين في الضفة الغربية، ومواصلة مصادرة الأراضي والتطهير العرقي دون توقف.
--(بترا)
أ ن/ب ع/ هـ ح
17/10/2023 01:06:50
MENAFN16102023000117011021ID1107252576
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