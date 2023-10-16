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عضو في الكنيست: ما جرى في غزة يجب ألا يكون ذريعة للتطهير العرقي

10/16/2023 11:35:12 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 17 تشرين الأول (بترا)- قال عضو الكنيست الإسرائيلي، عوفر كسيف، إنه لا ينبغي لما فعلته حركة حماس في جنوب إسرائيل أن يتحول إلى ذريعة للتطهير العرقي، وإن تدمير غزة لن يعيد الضحايا، بل سيمحو ذكراهم في أنهار من دماء المدنيين الأبرياء.
وأضاف كسيف، لموقع "سكاي نيوز عربية"، أمس الاثنين، أن تمجيد المذبحة في غزة والمطالبة بتدميرها، بما يصل إلى مستوى الإبادة الجماعية، يتم الترويج له من قبل الحكومة.
وحذر عضو الكنيست من قيام المستوطنين، الذين يحميهم الجيش الإسرائيلي بقتل الفلسطينيين في الضفة الغربية، ومواصلة مصادرة الأراضي والتطهير العرقي دون توقف.
--(بترا)
أ ن/ب ع/ هـ ح
17/10/2023 01:06:50

MENAFN16102023000117011021ID1107252576

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