الاحتلال يعتقل الفنانة الفلسطينية دلال أبو آمنة

الاحتلال يعتقل الفنانة الفلسطينية دلال أبو آمنة
التاريخ
10/16/2023 11:35:12 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 17 تشرين الأول (بترا)- اعتقلت الشرطة الإسرائيلية مساء أمس الاثنين، الفنانة الفلسطينية الملتزمة دلال أبو آمنة من مدينة الناصرة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة 48، بعد نشرها منشورات ورسائل دعما لغزة في ظل العدوان الإسرائيلي عليها.
ووفقا للقناة 14 العبرية، فقد تم تحويلها للاستجواب وسيتم عرضها على القاضي الإسرائيلي في المحكمة اليوم الثلاثاء.
--(بترا)
م ف/ب ع/ هـ ح
17/10/2023 00:43:07
MENAFN16102023000117011021ID1107252575
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