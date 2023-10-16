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الاحتلال يعتقل الفنانة الفلسطينية دلال أبو آمنة

10/16/2023 11:35:12 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 17 تشرين الأول (بترا)- اعتقلت الشرطة الإسرائيلية مساء أمس الاثنين، الفنانة الفلسطينية الملتزمة دلال أبو آمنة من مدينة الناصرة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة 48، بعد نشرها منشورات ورسائل دعما لغزة في ظل العدوان الإسرائيلي عليها.
ووفقا للقناة 14 العبرية، فقد تم تحويلها للاستجواب وسيتم عرضها على القاضي الإسرائيلي في المحكمة اليوم الثلاثاء.
--(بترا)
م ف/ب ع/ هـ ح
17/10/2023 00:43:07

MENAFN16102023000117011021ID1107252575

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