ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية 500 نقطة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 17 تشرين الأول (بترا)- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية 546 نقطة، فيما هبط سعر السندات الفدرالية.

وارتفع مؤشر داو جونز، اليوم، 314 نقطة فقط ليغلق على 33984 نقطة، فيما ارتفع مؤشر"نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 160 نقطة ليرتفع الى 13567 نقطة.

أما مؤشر (S&P500) فارتفع أيضا 45 نقطة ليغلق عند 4373 نقطة، كما ارتفع مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات لرؤوس الأموال الصغيرة، نحو 27 نقطة ليصل الى 1747 نقطة.

الى ذلك، استقر سعر النفط الخام الأميركي (وست تكساس) عند 87 دولارا للبرميل الواحد.

-- (بترا)

م د/ب ع/ هـ ح

17/10/2023 00:01:05