ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية 500 نقطة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 17 تشرين الأول (بترا)- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية 546 نقطة، فيما هبط سعر السندات الفدرالية.
وارتفع مؤشر داو جونز، اليوم، 314 نقطة فقط ليغلق على 33984 نقطة، فيما ارتفع مؤشر"نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 160 نقطة ليرتفع الى 13567 نقطة.
أما مؤشر (S&P500) فارتفع أيضا 45 نقطة ليغلق عند 4373 نقطة، كما ارتفع مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات لرؤوس الأموال الصغيرة، نحو 27 نقطة ليصل الى 1747 نقطة.
الى ذلك، استقر سعر النفط الخام الأميركي (وست تكساس) عند 87 دولارا للبرميل الواحد.
-- (بترا)
م د/ب ع/ هـ ح
17/10/2023 00:01:05
MENAFN16102023000117011021ID1107252574
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