كتائب القسام تبث شريطا مصورا لأسيرة إسرائيلية في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 17 تشرين الأول (بترا)- بثت كتائب الشهيد عز الدين القسام، أمس الاثنين، شريطا مصورا لأسيرة إسرائيلية من بلدة شوهم، تحمل الجنسية الفرنسية، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

ويُظهر الشريط المصور الأسيرة الإسرائيلية وهي تتلقى العلاج في يدها من قبل عناصر المقاومة.

وقالت إنها كانت في حفلة في "ريعيم" ساعة الهجوم، وجرى أسرها في منطقة سديروت، مؤكدة أنها تلقت العلاج والمعاملة الحسنة في الأسر بقطاع غزة من قبل مقاتلي حماس.

--(بترا)

م ف/ب ع/ هـ ح

16/10/2023 23:59:25