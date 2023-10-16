Tuesday, 17 October 2023 07:37 GMT

كتائب القسام تبث شريطا مصورا لأسيرة إسرائيلية في غزة

10/16/2023 11:35:10 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 17 تشرين الأول (بترا)- بثت كتائب الشهيد عز الدين القسام، أمس الاثنين، شريطا مصورا لأسيرة إسرائيلية من بلدة شوهم، تحمل الجنسية الفرنسية، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.
ويُظهر الشريط المصور الأسيرة الإسرائيلية وهي تتلقى العلاج في يدها من قبل عناصر المقاومة.
وقالت إنها كانت في حفلة في "ريعيم" ساعة الهجوم، وجرى أسرها في منطقة سديروت، مؤكدة أنها تلقت العلاج والمعاملة الحسنة في الأسر بقطاع غزة من قبل مقاتلي حماس.
--(بترا)
م ف/ب ع/ هـ ح
16/10/2023 23:59:25

MENAFN16102023000117011021ID1107252573

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث