كتائب القسام تبث شريطا مصورا لأسيرة إسرائيلية في غزة

كتائب القسام تبث شريطا مصورا لأسيرة إسرائيلية في غزة
التاريخ
10/16/2023 11:35:10 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 17 تشرين الأول (بترا)- بثت كتائب الشهيد عز الدين القسام، أمس الاثنين، شريطا مصورا لأسيرة إسرائيلية من بلدة شوهم، تحمل الجنسية الفرنسية، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.
ويُظهر الشريط المصور الأسيرة الإسرائيلية وهي تتلقى العلاج في يدها من قبل عناصر المقاومة.
وقالت إنها كانت في حفلة في "ريعيم" ساعة الهجوم، وجرى أسرها في منطقة سديروت، مؤكدة أنها تلقت العلاج والمعاملة الحسنة في الأسر بقطاع غزة من قبل مقاتلي حماس.
--(بترا)
م ف/ب ع/ هـ ح
16/10/2023 23:59:25
MENAFN16102023000117011021ID1107252573
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.