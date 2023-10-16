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وفاة المترجمة والناقدة سهام عبد السلام وتشييع جثمانها من السيدة نفيسة

10/16/2023 11:34:55 PM
(MENAFN- Youm7) رحلت عن عالمنا منذ قليل المترجمة والناقدة والممثلة سهام عبد السلام، ويشيع جثمان الراحلة من مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة الظهر اليوم الثلاثاء.
سهام عبد السلام مترجمة وناقدة حازت على درجة البكالوريوس في مجال الطب والجراحة من كلية الطب بجامعة عين شمس في عام 1972، وحازت على درجة الماجيستير في مجال الأنثروبولوجيا من الجامعة الأمريكية بالقاهرة في عام 1998، كما حازت على عدة دبلومات للدراسات العليا في مجالات الترجمة والنقد الفني، وشاركت بالتمثيل في عدد من الأعمال.
فيما قامت بتأليف مسرحية "بدر البدور والبير المسحور" من إنتاج فرقة القومى للطفل، وإخراج باسم قناوى.
المسرحية ترصد فكرة تخويف الطفل من المجهول وتجربة أى جديد دون أسباب منطقية، وعدم إعطائهم الفرصة لاكتشاف الدنيا من حولهم، والتعلم من هذا الخطأ والقمع الدائم للطفل.
"بدر البدور" بطولة الفنانة عزة لبيب والطفلة مى الغيطى وفادى خفاجة وهادى بركات، وأطفال ورشة الطفل بالمسرح القومى للطفل، ديكور فيليب بولس، مخرج منفذ، ياسر عطية وإخراج باسم قناوى.









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