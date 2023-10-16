جو جوناس يتراجع فى قضية طلاقه من صوفى تيرنر.. اعرف القصة

MENAFN - Youm7) تقدم المغنى العالمى جو جوناس بطلب لـ سحب قضية الطلاق المرفوعة ضد زوجته الممثلة العالمية صوفي تيرن ، وذلك بعن أن أعلن الزوجان السابقان انفصالهما رسميًا في 6 سبتمبر الماضي على موقع الصور إنستجرام، حيث وصفاه بأنه "قرار موحد".

ومع ذلك، وفقًا لوثائق المحكمة التي حصل عليها موقع Page Six، قدم جوناس طلبًا لرفض التماسه لحل الزواج، وتنص الوثائق على أن الزوجين سيتبعان بدلاً من ذلك "التوصل إلى حل ودي لجميع القضايا" بعد التوصل إلى "اتفاقيات مختلفة" أثناء الوساطة.

تتعلق وثائق المحكمة فقط بالالتماس الذي قدمه جو، والذي قدمه في الأول من سبتمبر، أما عن حالة قضية طلاق تيرنر في المملكة المتحدة غير معروفة حاليًا، يأتي ذلك بعد أن توصل جوناس وتيرنر إلى اتفاق بشأن حضانة ابنتيهما.

وفقًا لوثائق المحكمة التي حصلت عليها كل من Page Six وTMZ، يعتقد الزوجان المنفصلان أن "الحل الودي بشأن جميع القضايا بينهما وشيك"، وبالتالي توصل المغنى العالمى جو جوناس وطليقته الممثلة العالمية صوفي تيرنر إلى اتفاق بشأن حضانة ابنتيهما، وفقًا لوثائق المحكمة التي حصل عليها كل من موقع Page Six

وTMZ، يعتقد الزوجان المنفصلان أن "الحل الودي بشأن جميع القضايا بينهما وشيك" بعد بدء وساطة لمدة أربعة أيام، وتم التوصل إلى اتفاق مؤقت لبقية العام الجارى.

في بيان مشترك عبر مجلة People، قال الزوجان: "بعد وساطة مثمرة وناجحة، اتفقنا على أن يقضي الأطفال وقتًا متساويًا في المنازل في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ونحن نتطلع إلى أن نكون آباء مشاركين رائعين."

ووفقا للتسوية، سيبقى أطفالهم مبدئيا مع

والدتهم في الفترة من 9 إلى 21 أكتوبر الجارى، وسيسمح لها بالسفر في جميع أنحاء الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة، ومن ثم ستبقى الفتيات مع والدهم حتى 2 نوفمبر المقبل، وستستمر الحضانة بينهما حتى 7 يناير 2024 وسيتم أيضًا تقسيم العطلات.

ويأتي ذلك بعد أن قدمت تورنر في وقت سابق التماسًا في مانهاتن الشهر الماضي، مدعيًا أن ابنتي الزوجين "تم الاحتفاظ بهما بشكل غير قانوني" في "مدينة نيويورك من مكان إقامتهما المعتاد في إنجلترا".

وبحسب الالتماس، وافقت تورنر على أن يعتني جوناس بابنتيهما أثناء قيامه بجولة مع فرقته The Jonas Brothers في الولايات المتحدة في يوليو الماضى، بسبب التزاماتها بتصوير مسلسل جديد في المملكة المتحدة.

وزعمت تيرنر، التي خططت للعودة إلى إنجلترا الشهر الماضي مع الأطفال، أن جوناس رفض تسليم جوازات سفر الأطفال عندما حاولت استلامهم.

وقد عارض ممثل جوناس منذ ذلك الحين العديد من الادعاءات الواردة في الملف، بما في ذلك الادعاءات بأن تيرنر اكتشف طلاقهما "من خلال وسائل الإعلام" الشهر الماضي.

واتفقا في النهاية على إبقاء طفليهما الصغيرين مؤقتًا في نيويورك.