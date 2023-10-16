دينا كوافيرة فى فيلم كتف قانونى بطولة هالة صدقى

(MENAFN
- Youm7) تجسد الفنانة دينا ضمن أحداث فيلم "كتف قانوني" شخصية كوافيرة كانت تعمل في منطقة شعبية ولكن انتقلت إلى منطقة المهندسين، ويقوم ببطولته الفنانة هالة صدقى، بدرية طلبة، سيد كريم عفيفي، محمد رضوان، وعدد كبير من الفنانين ضيوف الشرف، والعمل من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي وإخراج سامح عبد العزيز، وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي اجتماعي.
وفى سياق آخر، تشارك دينا كضيفة شرف في فيلم "العميل صفر" مع النجم أكرم حسنى والمعروض حاليًا في السينمات، حيث انطلق الفيلم في دور العرض يوم 16 أغسطس الماضى، والعمل يشارك في بطولته بيومي فؤاد وأسماء أبو اليزيد ومنذر رياحنة وفيدرا وإسماعيل فرغلي والممثلة السعودية فاطمة البنوي لأول مرة في فيلم مصري، وأيمن الشيوي وأيمن طعمة، فكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وائل عبدالله، إخراج كريم العدل.
وكان آخر أعمال دينا في السينما فيلم "الدعوة عامة" الذى تم عرضه العام الماضى، من تأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامى (كيمز) ومن إخراج وائل فرج، وبطولة محمد عبد الرحمن توتا، أحمد الفيشاوى، أسماء أبو اليزيد، سوسن بدر، دينا، محمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول شاب يُدعى معتز، تدعو له أمه دعوة تصيبه هو وكل من يسير معه لتتحول حياته إلى الأزمات والمشاكل.
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