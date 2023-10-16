دينا كوافيرة فى فيلم كتف قانونى بطولة هالة صدقى

MENAFN - Youm7) تجسد الفنانة دينا ضمن أحداث فيلم "كتف قانوني" شخصية كوافيرة كانت تعمل في منطقة شعبية ولكن انتقلت إلى منطقة المهندسين، ويقوم ببطولته الفنانة هالة صدقى، بدرية طلبة، سيد كريم عفيفي، محمد رضوان، وعدد كبير من الفنانين ضيوف الشرف، والعمل من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي وإخراج سامح عبد العزيز، وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي اجتماعي.

وفى سياق آخر، تشارك دينا كضيفة شرف في فيلم "العميل صفر" مع النجم أكرم حسنى والمعروض حاليًا في السينمات، حيث انطلق الفيلم في دور العرض يوم 16 أغسطس الماضى، والعمل يشارك في بطولته بيومي فؤاد وأسماء أبو اليزيد ومنذر رياحنة وفيدرا وإسماعيل فرغلي والممثلة السعودية فاطمة البنوي لأول مرة في فيلم مصري، وأيمن الشيوي وأيمن طعمة، فكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وائل عبدالله، إخراج كريم العدل.

وكان آخر أعمال دينا في السينما فيلم "الدعوة عامة" الذى تم عرضه العام الماضى، من تأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامى (كيمز) ومن إخراج وائل فرج، وبطولة محمد عبد الرحمن توتا، أحمد الفيشاوى، أسماء أبو اليزيد، سوسن بدر، دينا، محمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول شاب يُدعى معتز، تدعو له أمه دعوة تصيبه هو وكل من يسير معه لتتحول حياته إلى الأزمات والمشاكل.







