9 ملايين دولار إضافية لـ فيلم The Equalizer 3 فى أسبوع

(MENAFN
- Youm7) زادت إيرادات فيلم The Equalizer 3 بـ حوالى 9 ملايين دولار عن الأسبوع الماضى، ليصل مجمل الإيرادات إلى 176 مليونًا و667 ألف دولار منذ طرحه يوم 1 سبتمبر الماضى بدور العرض المختلفة حول العالم، العمل من إنتاج شركة Columbia Pictures.
وانقسمت الإيرادات بين 90 مليونا و567 ألف دولار في دور العرض الأمريكية، و86 مليونًا و100 ألف دولار في دور العرض حول العالم.
يدور فيلم The Equalizer 3 منذ أن تخلى عن حياته كقاتل حكومي، ناضل روبرت ماكول (دينزل واشنطن) من أجل التوفيق بين الأشياء المروعة التي ارتكبها في الماضي، ويجد عزاء غريبًا في خدمة العدالة نيابة عن المضطهدين، حيث يجد نفسه بشكل مفاجئ في منزله في جنوب إيطاليا، ويكتشف أن أصدقاءه الجدد تحت سيطرة زعماء الجريمة المحليين، وبينما تتحول الأحداث إلى أحداث مميتة، يعرف ماكول ما يجب عليه فعله، وهو أن يصبح حاميًا لأصدقائه من خلال مواجهة المافيا.
الفيلم الجديد من بطولة كل من دينزل واشنطن، داكوتا فانينج، أوجينيو ماستراندريا، ديفيد دينمان، جايا سكوديلارو، ريمو جيروني، أندريا سكاردزيو، أندريا دوديرو، دانييلي بيروني.
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