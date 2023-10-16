اليوم العالمى للمدير.. 7 نقاط أساسية تجعلك مديرًا محبوبًا وناجحًا

MENAFN - Youm7) في اليوم العالمي للمدير .. المدير هو حجر الأساس الذي يعمل على تأسيس الفريق كما يشاء، ووفقًا لما جاء في موقع"achievers" يستعرض "اليوم السابع" خلال السطور التالية أبرز النصائح التي تجعله مديرًا ناجحًا محبوبًا، فعليه أن يتحلى ببعض الصفات الجيدة في الإدارة بالإضافة إلى تميزه ببعض الصفات والحزم، والمسئولية، والشفافية، واتخاذ القرارات

موظفين ومدير التركيز على بناء الفريق

من أساسيات النجاح عند المدير هو أن يعمل على بناء فريق ناجح، لا يحاول أن ينعزل عنهم أو ينعزلوا عنه، على الرغم أنه يتعامل مع

كل موظف كانه فرد بمفرده، لكن الأفضل أن يتعامل على أن الجميع واحد وجميعًا فريق عمل لابد أن نحصل على النجاح في حالة تحقيق هذه النقطة سوف تحصل على موظفين أكثر إنتاجية.

اعمل على مهارات الاتصال لديك

تعد المراسلة الواضحة جزءًا أساسيًا من مجموعة مهاراتك في الإدارة، لذا ركزعلى ما تريد أن تسمعه من موظفيك، وحافظ على أن يكون هناك إتصال بصري عند التجمعات



اطلب التعليقات

لكي تكون مدير ناجح ومحبوب مع موظفيك حاول أن تطلب التعليقات على ما يحدث

بين الفريق لكي لا يدخل أحد أفراد الفريق في العزلة، أيضًا يجعلك على دراية بالمشكلات قبل أن تصاعد، وأيضًا التعليقات من أفضل الطرق التي تفتح

الباب أمام أفكار جديدة ومبتكرة.

ضع معايير عالية

أفضل طريقة للحصول على أداء رائع من فريقك هي أن تكون واضحًا بشأن توقعاتك العالية تجاه ولا تحاول أن تقلل من شأنه، لذا

عندما تجعل موظفك يشعر بأنه على قدر كافٍ من الثقة العالية تجعله يزيد من الإنتاجية ويبحث

في أكثر من طريقة .

التفويض بفعالية

تفويض المهام من النقاط الأساسية التي تجعلك مدير ناجح، لذا أحرص على أن يكون هناك تفويض بينك وبين الزملاء بشكل كبير وأكثر وضوحًا، وحاول أن تقوم بإعداد فريق ناجح، واعطي لهم فرص في الشغل على موضوعات جيدة بعد أن يتم التدريب عليها بشكل جيد

تجنب الصراعات بين الإدارات

دائمًا يعرف أن الصراعات والحروب تؤدي إلى الفشل في العمل، لذا عليك أن تتحلى بالمرونة، وأن تبتعد عن خلق صراعات بينك وبين الموظفين، وحافظ على التعاون بينك وبين الفريق .

التعرف على موظف وتقديره

لابد أن تكون مدير على قدر كافٍ من الذكاء

وتقوم بالتعارف على موظفك ومحاولة التعامل معه والحرص على تقديره وإظهار جهده لكي تجعله يتشجع

أكثر

ويشعر بالتقدير فيقوم بتقديم أكثر وأكثر، لذا أحرص على أن تعطي كل شخص حقة المعنوي لتعزيز الثقة الإيجابية في مكان العمل، ويساعدك كمدير على بناء العلاقات الطيبة بينك وبين موظفينك.

المدير الناجح







