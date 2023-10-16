أغنى حيوانات أليفة في العالم.. أي منها تبلغ ثروته الصافية 500 مليون دولار؟

(MENAFN
- Youm7) كشفت القائمة التي أنشأتها مدونة "كل القطط" باستخدام البيانات الاجتماعية وأرباح "الإنستجرام" عن الحيوانات الأليفة الأعلى دخلاً والأكثر تأثيرًا على مواقع السوشيال ميديا، إذن، من يتصدر القائمة؟، في السطور التالية نتعرف على أغنى الحيونات الأليفة في العالم وفقًا لما نشره موقع "thenationalnews".
جونتر الكلب الألمانى جونتر السادس
جونتر السادس، كلب الراعي الألماني المملوك لشركة جونتر، تقدر ثروته بحوالي 500 مليون دولار، ورث الكلب المدلل ثروته من الكونتيسة الألمانية كارلوتا ليبنشتاين، التي توفيت عام 1992 وتركت 80 مليون دولار لجده جونتر الثالث. على مر السنين، تم استخدام هذه الأموال للاستثمارات في جميع أنحاء العالم، ما أدى إلى جمع الثروة.
نالا كات نالا كات
التالي في القائمة هي القطة نالا، الذي تبلغ ثروته 100 مليون دولار. لقد وجد المزيج السيامي والعتابي، ذو العيون الحولية قليلاً، شهرة على إنستجرام ولديها حاليًا 4.3 مليون متابع. وفقًا لشبكة CNN، قال أصحابها إن صفقات المحتوى المدعوم مع العلامات التجارية على المنصة تبدأ بمبلغ 8000 دولار، بينما تشير التقديرات إلى أن القطة تجني 14419 دولارًا لكل مشاركة.
أوليفيا بنسون أوليفيا بنسون
وتليها أوليفيا بنسون، أفضل صديقة ورفيقة لنجمة البوب تايلور سويفت. ظهرت الاسكتلندية بشكل رائع في مقاطع الفيديو الموسيقية وكذلك على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بـ Swift. تقدر قيمة القطة بـ 97 مليون دولار.
كلاب أوبرا وينفري الأليفة كلاب أوبرا وينفري الأليفة
في المركز الرابع، تأتي كلاب أوبرا وينفري الأليفة سادي، وصني، ولورين ، وليلى، ولوك، وكل منهم لديه صندوق ائتماني خاص به، ومن المقرر أن يرثوا معًا 30 مليون دولار عندما تموت أوبرا.
الكلب جيفبوم الكلب جيفبوم
التالي هو الكلب جيفبوم، وهو أيضًا الحيوان الأليف الأكثر تأثيرًا، مع 9.8 مليون متابع على إنستجرام. تبلغ قيمة كلب صغير طويل الشعر الصغير 25 مليون دولار ويحصل على 32.906 دولارًا لكل منشور على إنستجرام لديه رقمان قياسيان في موسوعة جينيس للأرقام القياسية .
ومن بين العشرة الأوائل، رفيق كارل لاجرفيلد الشهير والملهم تشوبيت ويقدر بـ "13 مليون دولار"، وكلب بيتي وايت الذهبي بونتياك ويقدر بـ"5 ملايين دولار"، والمؤثر دوج ذا باج "1.5 مليون دولار"، الذي يقال إنه يحصل على 12890 دولارًا لكل منشور على إنستجرام، ونجم يوتيوب تاكر بودزين " 1.5 مليون دولار"، الذي لديه 4.38 مليون مشترك على المنصة، وماروتارو "1.5 مليون دولار"، شبعا إينو من اليابان وتقدر بـ 2.2 مليون متابع على إنستجرام.
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