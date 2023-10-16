أغنى حيوانات أليفة في العالم.. أي منها تبلغ ثروته الصافية 500 مليون دولار؟

MENAFN - Youm7) كشفت القائمة التي أنشأتها مدونة "كل القطط" باستخدام البيانات الاجتماعية وأرباح "الإنستجرام" عن الحيوانات الأليفة الأعلى دخلاً والأكثر تأثيرًا على مواقع السوشيال ميديا، إذن، من يتصدر القائمة؟، في السطور التالية نتعرف على أغنى الحيونات الأليفة في العالم وفقًا لما نشره موقع "thenationalnews".

جونتر الكلب الألمانى جونتر السادس

جونتر السادس، كلب الراعي الألماني المملوك لشركة جونتر، تقدر ثروته بحوالي 500 مليون دولار، ورث الكلب المدلل ثروته من الكونتيسة الألمانية كارلوتا ليبنشتاين، التي توفيت عام 1992 وتركت 80 مليون دولار لجده جونتر الثالث. على مر السنين، تم استخدام هذه الأموال للاستثمارات في جميع أنحاء العالم، ما أدى إلى جمع الثروة.

نالا كات نالا كات

التالي في القائمة هي القطة نالا، الذي تبلغ ثروته 100 مليون دولار. لقد وجد المزيج السيامي والعتابي، ذو العيون الحولية قليلاً، شهرة على إنستجرام ولديها حاليًا 4.3 مليون متابع. وفقًا لشبكة CNN، قال أصحابها إن صفقات المحتوى المدعوم مع العلامات التجارية على المنصة تبدأ بمبلغ 8000 دولار، بينما تشير التقديرات إلى أن القطة تجني 14419 دولارًا لكل مشاركة.

أوليفيا بنسون أوليفيا بنسون

وتليها أوليفيا بنسون، أفضل صديقة ورفيقة لنجمة البوب ​​تايلور سويفت. ظهرت الاسكتلندية بشكل رائع في مقاطع الفيديو الموسيقية وكذلك على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بـ Swift. تقدر قيمة القطة بـ 97 مليون دولار.

كلاب أوبرا وينفري الأليفة كلاب أوبرا وينفري الأليفة

في المركز الرابع، تأتي كلاب أوبرا وينفري الأليفة سادي، وصني، ولورين ، وليلى، ولوك، وكل منهم لديه صندوق ائتماني خاص به، ومن المقرر أن يرثوا معًا 30 مليون دولار عندما تموت أوبرا.

الكلب جيفبوم الكلب جيفبوم

التالي هو الكلب جيفبوم، وهو أيضًا الحيوان الأليف الأكثر تأثيرًا، مع 9.8 مليون متابع على إنستجرام. تبلغ قيمة كلب صغير طويل الشعر الصغير 25 مليون دولار ويحصل على 32.906 دولارًا لكل منشور على إنستجرام لديه رقمان قياسيان في موسوعة جينيس للأرقام القياسية .

ومن بين العشرة الأوائل، رفيق كارل لاجرفيلد الشهير والملهم تشوبيت ويقدر بـ "13 مليون دولار"، وكلب بيتي وايت الذهبي بونتياك ويقدر بـ"5 ملايين دولار"، والمؤثر دوج ذا باج "1.5 مليون دولار"، الذي يقال إنه يحصل على 12890 دولارًا لكل منشور على إنستجرام، ونجم يوتيوب تاكر بودزين " 1.5 مليون دولار"، الذي لديه 4.38 مليون مشترك على المنصة، وماروتارو "1.5 مليون دولار"، شبعا إينو من اليابان وتقدر بـ 2.2 مليون متابع على إنستجرام.