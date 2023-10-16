يا مساء الرعب.. يسرا صممت ديكورا للهالوين من خامات بسيطة

MENAFN - Youm7) يسرا فتاة في العقد الثانى من عمرها، وجدت شغفها في تصنيع مجسمات الرعب التى تظهر في الأفلام الأجنبية، وبما أننا على أعتاب الاحتفالبعيدبالهالوين ، هذه المناسبة المختلفة التي تجعل البعض يكتفي بمشاهدة فيلم مرعب، أو الأحتفال مع الأصدقاء، أو حتى تنفيذ بعض الديكورات للشخصيات المرعبة، مثلما فعلت يسرا عبدد الرحمن وهي خريجة كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية، حيث اهتمت بتصميم المجسمات التي ترتبط ببعض المناسبات،في السطور التالية نتعرف على حكاية "يسرا" مع مجسمات الرعب للاحتفال بالهالوين.

الاحتفال بالهالوين يسرا صممت ديكور للهالوين من خامات بسيطة

قالت يسرا في حديثها لـ "اليوم السابع" أنها دخلت مجال تصميم المجسمات والديكورات منذ ما يقرب من 15 عام، بالرغم من أن هذا المجال بعيداً عن دراستها، وبسبب موهبتها استطاعت تحويل الفوم والأخشاب والاقمشة إلى قطع فنية، وتابعت أنها بدأت تبحث أكثر عن الطرق المثالية وكيفية تصميم المجسمات بشكل مثالي، وذلك يتوقف على تحديد المكان الذي سيضع فيه قطعة المجسم سواء outdoor أو indoor، وهذا يفرق بين الخامات الخفيفة والخامات الأكثر متانة وكيفية استخدامها.

تصميم مجسمات



ولم يقتصر عمل "يسرا" على مجسمات الهالوين فقط اهتمت بالأطفال فقالت:

إن من ألطف الأعمال التي تنفذها هي المجسمات التي تستخدم كديكور للأطفال سواء لأعياد ميلادهم أو لغرف نومهم، وفي الغالب تكون هذه الشخصيات معروفة من أفلام الكارتون الشهيرة التي يحبها الأطفال، وفي بعض الأحيان يطلب الأطفال تصميم شخصيات ديزني والأبطال الخارقين ، بجانب الساحرة الشريرة والاشباح والهياكل العظمية.

تصميمات مرعبة

كما أوضحت أنها تستخدم خامات بسيطة وفي متناول الأيدي بسبب عشق الأطفال لهذا النوع من الفن الذي يجعلهم يرغبون في تنفيذ هذه المجسمات حتى لو بشكل أصغر بعض الشيء.

شاكي





مجسمات





هالوين





هيكل عظمي





يسرا عبد الرحمن



