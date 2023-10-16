عشان تكوني أكثر جاذبية وجمال.. 4 نصائح لاختيار مجوهرات الفرح

MENAFN - Youm7) حفل الزفاف الخاص بك هو أهم يوم في حياتك، وكل عروس تريد أن تبهر الجميع في هذا اليوم. وتعتبر مجوهرات العروس جانبًا مهمًا من هذا الحدث الهام، ستضيف الحلي التي تختاريها إلى هالتك وتوهجك ومظهرك العام. في السطور التالية بعض الخطوات الهامة التي تساعدك على اقتناء مجوهرات فرح جذابة وأنيقة ومناسبة للحدث وفقًا لما نشره موقع "kalyanjewellers".

مجوهرات الزفاف 4 نصائح مهمة حول شراء مجوهرات الزفاف الخاصة بك اتبعيها اشتري مجوهراتك قبل الفستان

في كثير من الأحيان، تقوم العرائس بشراء الفساتين قبل المجوهرات، ولكن هذا خطأ. من المرجح أن تكون مجوهرات الزفاف التي تشتريها أغلى بكثير من ملابسك. تذكري أن فستانك يجب أن يسلط الضوء على مجوهراتك، لا أن يقلل من قيمتها.

مجوهرات العروس. اختاري حسب المناسبة

هناك العديد من الاحتفالات التقليدية في حفلات الزفاف، لذا سيكون من الحكمة التخطيط لمجوهراتك وفقًا للمناسبة. على سبيل المثال، عادة ما تكون الاحتفالات البسيطة مصحوبة بقطع أخف وسلاسل ذهبية فاتحة، وأقراط ذهبية وما إلى ذلك. أما بالنسبة لحفل الخطوبة، نقترح إبقاء التركيز على خاتم الخطوبة.

أما نصيحتنا يوم الزفاف هي الالتزام بالمظهر التقليدي. فمن المهم ملاحظة أن خط العنق الخاص بملابسك يجب أن يتطابق مع لتصميم قلادتك للحصول على أفضل تأثير.

عند اختيار أقراطك، من المهم أن تضعي في اعتبارك تسريحة الشعر خلال المناسبة. بالنسبة للكعك فإن الأقراط الثقيلة ستكون مناسبة بشكل جيد. إذا كان شعرك منسدلًا، فإن تصميم الأقراط الأخف والأطول سيكمل مظهرك بالكامل.

استثمري في القطع التي يمكن أن تدوم مدى الحياة

يجب أن يحتوي جهاز الزفاف الخاص بك على بعض القطع التي يمكنك ارتدائها بعد اليوم الزفاف، اختر بعض القطع التي يمكن أن تدوم معك مدى الحياة، ولن تبدو قديمة أبدًا، مثل الأساور الذهبية التراثية.

اشعرى بالراحة

وأخيرًا، ولكن النقطة الأهم في رأينا هي أن تشعري بالراحة مع مجوهراتك. بعد كل شيء، هذا هو يومك زفافك، وسوف ترغب في الاستمتاع به قدر الإمكان. حاولي تجنب الأقراط الثقيلة جدًا كى لا تكون حملًا ثقيلًا عليكِ، لا ينبغي أن تجعلك المجوهرات تشعرين بالضيق، بل يجب أن تزيد من توهجك.

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