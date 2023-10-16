عشان تكوني أكثر جاذبية وجمال.. 4 نصائح لاختيار مجوهرات الفرح

(MENAFN
- Youm7) حفل الزفاف الخاص بك هو أهم يوم في حياتك، وكل عروس تريد أن تبهر الجميع في هذا اليوم. وتعتبر مجوهرات العروس جانبًا مهمًا من هذا الحدث الهام، ستضيف الحلي التي تختاريها إلى هالتك وتوهجك ومظهرك العام. في السطور التالية بعض الخطوات الهامة التي تساعدك على اقتناء مجوهرات فرح جذابة وأنيقة ومناسبة للحدث وفقًا لما نشره موقع "kalyanjewellers".
مجوهرات الزفاف 4 نصائح مهمة حول شراء مجوهرات الزفاف الخاصة بك اتبعيها اشتري مجوهراتك قبل الفستان
في كثير من الأحيان، تقوم العرائس بشراء الفساتين قبل المجوهرات، ولكن هذا خطأ. من المرجح أن تكون مجوهرات الزفاف التي تشتريها أغلى بكثير من ملابسك. تذكري أن فستانك يجب أن يسلط الضوء على مجوهراتك، لا أن يقلل من قيمتها.
مجوهرات العروس. اختاري حسب المناسبة
هناك العديد من الاحتفالات التقليدية في حفلات الزفاف، لذا سيكون من الحكمة التخطيط لمجوهراتك وفقًا للمناسبة. على سبيل المثال، عادة ما تكون الاحتفالات البسيطة مصحوبة بقطع أخف وسلاسل ذهبية فاتحة، وأقراط ذهبية وما إلى ذلك. أما بالنسبة لحفل الخطوبة، نقترح إبقاء التركيز على خاتم الخطوبة.
أما نصيحتنا يوم الزفاف هي الالتزام بالمظهر التقليدي. فمن المهم ملاحظة أن خط العنق الخاص بملابسك يجب أن يتطابق مع لتصميم قلادتك للحصول على أفضل تأثير.
عند اختيار أقراطك، من المهم أن تضعي في اعتبارك تسريحة الشعر خلال المناسبة. بالنسبة للكعك فإن الأقراط الثقيلة ستكون مناسبة بشكل جيد. إذا كان شعرك منسدلًا، فإن تصميم الأقراط الأخف والأطول سيكمل مظهرك بالكامل.
استثمري في القطع التي يمكن أن تدوم مدى الحياة
يجب أن يحتوي جهاز الزفاف الخاص بك على بعض القطع التي يمكنك ارتدائها بعد اليوم الزفاف، اختر بعض القطع التي يمكن أن تدوم معك مدى الحياة، ولن تبدو قديمة أبدًا، مثل الأساور الذهبية التراثية.
اشعرى بالراحة
وأخيرًا، ولكن النقطة الأهم في رأينا هي أن تشعري بالراحة مع مجوهراتك. بعد كل شيء، هذا هو يومك زفافك، وسوف ترغب في الاستمتاع به قدر الإمكان. حاولي تجنب الأقراط الثقيلة جدًا كى لا تكون حملًا ثقيلًا عليكِ، لا ينبغي أن تجعلك المجوهرات تشعرين بالضيق، بل يجب أن تزيد من توهجك.
مجوهرات
MENAFN16102023000132011024ID1107252564
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.