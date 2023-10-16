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صعود مؤشرات قطاعات البورصة بجلسة الإثنين على رأسها الموارد الأساسية

10/16/2023 11:34:48 PM
(MENAFN- Youm7) ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على رأسها الموارد الأساسية بنسبة 12.9%، أعقبه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 2.9%، يليه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.7%، وصعد قطاعا الأغذية والمشروبات والتبغ، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 2.6%، وزاد قطاعا مواد البناء، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 2.5%، 2.2%، على التوالي.



وقفزت قطاعات التجارة والموزعون، والبنوك، والعقارات بنسبة 1.8%، 1.6%، 1.1%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.3%، وأخيرًا قطاعا السياحة والترفيه، والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.2%، فيما تراجعت قطاعات الرعاية الصحية والأدوية، والمقاولات والإنشاءات الهندسية، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.5%، 0.2%، 0.2%، على الترتيب.



وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.9 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 61 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.445 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 696.7 مليون ورقة مالية بقيمة 4 مليارات جنيه، عبر تنفيذ 112.9 ألف عملية لعدد 198 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.07% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.59%، والعرب على 7.34%، واستحوذت المؤسسات على 29.92% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.07%.



ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 315.7 مليون جنيه، 29.1 مليون جنيه، 2.3 مليون جنيه، 50.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 392.4 مليون جنيه، 5 ملايين جنيه، على التوالي.



ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.48% ليغلق عند مستوى 21032 نقطة، ليصل إلى مستوى قياسي جديد، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.25% ليغلق عند مستوى 25636 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.45% ليغلق عند مستوى 8803 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.50% ليغلق عند مستوى 3807 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.37% ليغلق عند مستوى 5778 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 5300 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 3.02% ليغلق عند مستوى 1405 نقطة.












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