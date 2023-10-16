12 معلومة تكشف تفاصيل زيارة وزير قطاع الأعمال لعدد من الشركات

MENAFN - Youm7) تفقد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العامشملت فروع شركة عمر أفندي بمنطقة مصر الجديدة، وشركة مصانع الدلتا للصلب بمنطقة مسطرد، ومصانع شركة النصر لمنتجات الكاوتشوك بمدينة طنطا محافظة الغربية "ناروبين"، وشركة طنطا للكتان، وشركة مصر للغزل والنسيجبالمحلة الكبرى تعرف على التفاصيل في 12 معلومة.

1 - تفقد بعض فروع عمر أفندي خاصة فى منطقة مصر الجديدة وراجع المعروضات ومعدل المبيعات وطريقة العرض ومدى مطابقة المعروضات لطبيعة الحيز الجغرافي الذى يعمل فى نطاقه وأذواق المواطنين الذي يستهدفهم للوقوف على مدى استيعاب العاملين.

2 – تابع تنفيذ خطة تعظيم العوائد من الأصول وحسن ادارتها بما يتفق والقيمة المالية لها.

3 - تم تفقد مصانع إنتاج البليت والمسبوكات الصلب ومصانع المسبوكات الزهر ومعامل التحاليل الكيميائية والميكانيكية ومراجعة المخزون من مستلزمات الإنتاج في ظل اتفاق توريد الخردة المعدنية مع الشركات التابعة للوزارة.

4 – تابع مدى الالتزام بمعدلات التشغيل والإنتاج والوصول بها إلى الطاقة القصوى للوفاء باحتياجات السوق المحلية والتصدير في ظل زيادة الطلب على منتجات الشركة وكذلك مراجعة معدلات استهلاك الطاقة .



5 - تفقد خطوط إنتاج البطاريات وخراطيم الضغط وأقسام القفازات المتنوعة وقطع غيار السيارات ومصانع إنتاج سيور نقل الحركة والبضائع وغيرها من مختلف المنتجات من الكاوتشوك.

6 - تفقد مصانع الكتان والدوبارة والأخشاب الرفيعة والسميكة ومصنع الزيوت ومصنع اليوريافورمالدهايد اللازمة لصناعات الأخشاب وكذلك مناطق تشوين الكتان الخام.

7 – التأكيد على العمل مع مختلف جهات الدولة لضمان توافر محصول الكتان بنوعيه الألياف والزيتى للتوسع فى إنتاج الزيوت وإمداد الصناعات الدوائية بما تحتاجه من زيوت الكتان .

8 - مراجعة المساحات التي نجحت الشركة فى زراعتها من خلال التعاقد مع المزارعين والتى بلغت 2000 فدان.

9- الاتفاق مع مشروع مستقبل مصر على زراعة مساحات تصل إلى 6000 فدان فى أراضى الاستصلاح الجديدة خاصة من البذور الزيتية فى اطار خطة التوسع فى انتاج الزيوت وألياف الكتان.

10- متابعة معدلات التشغيل والطاقة القصوى التى يعمل بها مصنع "غزل 4" الجديد وجودة المنتج من الغزول والالتزام بطلبيات أصحاب مصانع النسيج من القطاع الخاص وعقود التصدير للخارج.

11 - تفقد العمل فى المصانع الأخرى فى اطار خطة التطوير، ومدى الالتزام بجداول تركيب الماكينات الجديدة فى مصنع "غزل 1"

12 - تفقد مناطق الخدمات والمخازن وأعمال التنسيق والتجهيز استعدادا لافتتاح مصنع " غزل 4" الذى يعمل تجريبيا بكامل طاقته

