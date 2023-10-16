تعرف على عدد السيارات الكهربائية المرخصة منذ سبتمبر 2022 وحتى عام 2023

MENAFN - Youm7) أكد آخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى، أن عدد المركبات الكهربائية بلغ 3212 مركبة كهربائية فى الفترة من سبتمبر 2022 وحتى شهر سبتمبر 2023.

وبلغ عدد السيارات الكهربائية التى تم ترخيصها فى شهر سبتمبر 184 سيارة، وقد حققت طرازات " أى دى 4 " من ماركة " فولكس فاجن " ترخيص حوالى 29 سيارة بينما " أى دى 4 – كروز" 13 سيارة، أما ماركة " تسلا " فقد تم ترخيص حوالى 10 سيارات، وماركة "بى واى دى " 20 سيارة، وماركة " مرسيدس " 14 سيارة من بينها 6 سيارات ل

eqc400، أما ماركة " بى ام دبليو -ix3 قد حققت ترخيص حوالى 5 سيارات، اما طرازات x1 i

حققت سيارتين فقط.

يذكر أن التقرير قد أكد أن عدد المركبات الكهربائية بلغت 3028مركبة كهربائية منذ عام وحتى اغسطس 2023، كما بلغت عدد السيارات الكهربائية التى تم ترخيصها فى شهر أغسطس فقط حوالى 265 سيارة

وحققت ماركة " اى دى 4 " من " فولكس فاجن 35" سيارة بينما اى دى كروس 18 سيارة، اما ماركة " تسلا " 22 سيارة وبى واى دى 20 سيارة، وماركة " مرسيدس "14 سيارة

"eqc400

"

اما بى ام دبليو 13 سيارة من بينها 5سيارات ix3،

اما هوندا فقد حققت مفاجأة حققت عدد سيارات كهربائية 13 سيارة من بينها 6 سيارات

E-NPI.



