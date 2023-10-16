عرض الفيلم الإنجليزي In Bruges بنادى سينما الجيزويت

(MENAFN
- Youm7) عرض نادي سينما الجزوي الفيلم الإنجليزي "In Bruges"، ، بجمعية النهضة العلمية والثقافية "جزويت القاهرة"، وفى مناقشة أعقبت عرض الفيلم قالت الكاتبة والناقدة آية طنطاوي المشرفة على نادى سينما الجزويت أن الفيلم الإنجليزي "In Bruges" هو أولى أفلام المخرج مارتن ماكدونه وهو بالأساس مخرج مسرحي وهو مهتم بتجسيد فكرة الثواب والعقاب والخلاص الإنسانى فى أفلامه ويطرح تساؤلات عدة فى أفلامه أهمها كيف أن البشر يتفاعلوا مع الجرائم؟ وكيف يخلقوا مساحات للتعاطف مع أنفسهم بشكل إنسانى؟
وأوضحت أن الفيلم يدور حول بطلين وهما قتلى مأجورين وشخص منهم ارتكب خطأ جسيم وهو أنه قتل طفل بشكل غير مقصود عن طريق الخطأ فقرر الزعيم الذى يعطيهم الأوامر بمعاقبته بقتله لانه قتل الطفل الصغير.
وأكدت أن فكرة الفيلم تدور حول تساؤل هام وهو هل الرد على الجريمة او عقاب الجريمة بارتكاب جريمة مشابهه مثلها ؟ أم أن نسمح للشخص الذى ارتكب الجريمة أن يتطهر من خطيئته ويتصالح مع نفسه ويتوب عنها مع وجود عقاب بشكل آخر وليس بشكل عنيف؟
ومن الجدير بالذكر أن أفلام شهر أكتوبر بنادي سينما الجزويت تدور حول الجريمة وعواقبها.
يذكر أن الفيلم الإنجليزي In Bruges للمخرج مارتن ماكدونه ومن بطولة كولين فاريل وبراندن جليسون وإنتاج عام 2008 . حصل الفيلم على جائزة البافتا أفضل سيناريو وجائزة أفضل ممثل (كولين فاريل) في الجولدن جلوب.
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