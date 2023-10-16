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عرض الفيلم الإنجليزي In Bruges بنادى سينما الجيزويت

10/16/2023 11:34:45 PM
(MENAFN- Youm7) عرض نادي سينما الجزوي الفيلم الإنجليزي "In Bruges"، ، بجمعية النهضة العلمية والثقافية "جزويت القاهرة"، وفى مناقشة أعقبت عرض الفيلم قالت الكاتبة والناقدة آية طنطاوي المشرفة على نادى سينما الجزويت أن الفيلم الإنجليزي "In Bruges" هو أولى أفلام المخرج مارتن ماكدونه وهو بالأساس مخرج مسرحي وهو مهتم بتجسيد فكرة الثواب والعقاب والخلاص الإنسانى فى أفلامه ويطرح تساؤلات عدة فى أفلامه أهمها كيف أن البشر يتفاعلوا مع الجرائم؟ وكيف يخلقوا مساحات للتعاطف مع أنفسهم بشكل إنسانى؟



وأوضحت أن الفيلم يدور حول بطلين وهما قتلى مأجورين وشخص منهم ارتكب خطأ جسيم وهو أنه قتل طفل بشكل غير مقصود عن طريق الخطأ فقرر الزعيم الذى يعطيهم الأوامر بمعاقبته بقتله لانه قتل الطفل الصغير.



وأكدت أن فكرة الفيلم تدور حول تساؤل هام وهو هل الرد على الجريمة او عقاب الجريمة بارتكاب جريمة مشابهه مثلها ؟ أم أن نسمح للشخص الذى ارتكب الجريمة أن يتطهر من خطيئته ويتصالح مع نفسه ويتوب عنها مع وجود عقاب بشكل آخر وليس بشكل عنيف؟



ومن الجدير بالذكر أن أفلام شهر أكتوبر بنادي سينما الجزويت تدور حول الجريمة وعواقبها.



يذكر أن الفيلم الإنجليزي In Bruges للمخرج مارتن ماكدونه ومن بطولة كولين فاريل وبراندن جليسون وإنتاج عام 2008 . حصل الفيلم على جائزة البافتا أفضل سيناريو وجائزة أفضل ممثل (كولين فاريل) في الجولدن جلوب.












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