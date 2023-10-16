توقيع ومناقشة كتاب تحولات الثقافة فى مصر بالقنصلية الفرنسية

MENAFN - Youm7) تقيم مؤسسة بيت الحكمة، ودار النسيم للتوزيع والنشر، حفل توقيع ومناقشة كتاب "تحولات الثقافة في مصر" للكاتب صبحى موسى ، وذلك يوم الخميس، في تمام السابعة مساء،بمبنى القنصلية الفرنسية بشارع طلعت حرب وسط القاهرة.

يشارك فى مناقشة الكتاب أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة، والدكتور كمال مغيث الخبير التربوي، وتدير النقاش الإعلامية الكبيرة منى سلمان.

يسعى صبحى موسى عبر "تحولات الثقافة في مصر" لرصد علاقة الدولة بالثقافة منذ العصر الملكي حتى الآن، وكيف ارتبطت الثقافة بتوجهات الدولة، ففي العصر الملكي كانت وزارة المعارف هي المسئول الأول عن رسم خطط الثقافة في البلاد، وتتبعها كل المؤسسات المتعلقة بالتعليم والثقافة والفنون، وبعد ثورة يوليو ظهرت العديد من الوزارات، في مقدمتها الإعلام، والثقافة التي ارتبطت في البدء بالإرشاد القومي، وسرعان ما استقلت عنها، بالإضافة إلى وزارة التربية والتعليم التى أتت بديلا عن وزارة المعارف، فضلا عن المجلس الأعلى للجامعات، وظهرت العديد من المؤسسات التي تبعت كل هذه الوزارات، وأعطت الدولة قوة في نشر رؤيتها بمختلف ربوع البلاد وأقاليمها، وكان وزير الثقافة نائبا لرئيس الوزراء، وعادة ما كان يجمع بين الثقافة والإعلام والتعليم والسياحة.

قسم صبحى موسى كتابه إلى مقدمة تأسيسية، وخمسة فصول وخاتمة، أبرز في المقدمة رؤيته عن الثقافة من منظور علم الاجتماع، وكيف أن الثقافة تعد هي الكل الجامع، أو كل ما يخص الإنسان وحياته ومعتقداته وأفكاره وتصوراته، وأن هذا الكتاب دعوة للتعامل مع الثقافة من هذا المنظور وليس من منظور رعاية الآداب والفنون الذي تقوم عليه وزارة الثقافة، وقدم في الفصل الأول رؤية للتحولات الثقافية التي شهدتها مصر من العصر الملكي حتى الوقت الراهن، وفي الفصل الثاني قدم تحليلا تاريخيا لتطور المؤسسات التابعة لوزارة، وذلك لإظهار مدى قوتها وعمقها في المجتمع المصر، وفي الفصل الثالث قارن بين خطة كل من ثروت عكاشة في الستينات التي انطلقت بالثقافة من المدينة إلى القرى والنجوع.

صبحي موسى شاعر وروائي، صدرت له خمس مجموعات شعرية هي يرفرف بجانبها وحده، هانيبال، قصائد الغرفة المغلقة، لهذا أرحل، في وداع المحبة) وصدرت له ثماني أعمال روائية هي صمت الكهنة، حمامة بيضاء، المؤلف، أساطير رجل الثلاثاء الموريسكي الأخير، نقطة نظام، صلاة خاصة، نادي المحبين، وحصل على عدد من الجوائز من بينها جائزة نجيب محفوظ عن روايته "نقطة نظام".