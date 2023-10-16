توقيع ومناقشة كتاب تحولات الثقافة فى مصر بالقنصلية الفرنسية

(MENAFN
- Youm7) تقيم مؤسسة بيت الحكمة، ودار النسيم للتوزيع والنشر، حفل توقيع ومناقشة كتاب "تحولات الثقافة في مصر" للكاتب صبحى موسى ، وذلك يوم الخميس، في تمام السابعة مساء،
بمبنى القنصلية الفرنسية بشارع طلعت حرب وسط القاهرة.
يشارك فى مناقشة الكتاب أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة، والدكتور كمال مغيث الخبير التربوي، وتدير النقاش الإعلامية الكبيرة منى سلمان.
يسعى صبحى موسى عبر "تحولات الثقافة في مصر" لرصد علاقة الدولة بالثقافة منذ العصر الملكي حتى الآن، وكيف ارتبطت الثقافة بتوجهات الدولة، ففي العصر الملكي كانت وزارة المعارف هي المسئول الأول عن رسم خطط الثقافة في البلاد، وتتبعها كل المؤسسات المتعلقة بالتعليم والثقافة والفنون، وبعد ثورة يوليو ظهرت العديد من الوزارات، في مقدمتها الإعلام، والثقافة التي ارتبطت في البدء بالإرشاد القومي، وسرعان ما استقلت عنها، بالإضافة إلى وزارة التربية والتعليم التى أتت بديلا عن وزارة المعارف، فضلا عن المجلس الأعلى للجامعات، وظهرت العديد من المؤسسات التي تبعت كل هذه الوزارات، وأعطت الدولة قوة في نشر رؤيتها بمختلف ربوع البلاد وأقاليمها، وكان وزير الثقافة نائبا لرئيس الوزراء، وعادة ما كان يجمع بين الثقافة والإعلام والتعليم والسياحة.
قسم صبحى موسى كتابه إلى مقدمة تأسيسية، وخمسة فصول وخاتمة، أبرز في المقدمة رؤيته عن الثقافة من منظور علم الاجتماع، وكيف أن الثقافة تعد هي الكل الجامع، أو كل ما يخص الإنسان وحياته ومعتقداته وأفكاره وتصوراته، وأن هذا الكتاب دعوة للتعامل مع الثقافة من هذا المنظور وليس من منظور رعاية الآداب والفنون الذي تقوم عليه وزارة الثقافة، وقدم في الفصل الأول رؤية للتحولات الثقافية التي شهدتها مصر من العصر الملكي حتى الوقت الراهن، وفي الفصل الثاني قدم تحليلا تاريخيا لتطور المؤسسات التابعة لوزارة، وذلك لإظهار مدى قوتها وعمقها في المجتمع المصر، وفي الفصل الثالث قارن بين خطة كل من ثروت عكاشة في الستينات التي انطلقت بالثقافة من المدينة إلى القرى والنجوع.
صبحي موسى شاعر وروائي، صدرت له خمس مجموعات شعرية هي يرفرف بجانبها وحده، هانيبال، قصائد الغرفة المغلقة، لهذا أرحل، في وداع المحبة) وصدرت له ثماني أعمال روائية هي صمت الكهنة، حمامة بيضاء، المؤلف، أساطير رجل الثلاثاء الموريسكي الأخير، نقطة نظام، صلاة خاصة، نادي المحبين، وحصل على عدد من الجوائز من بينها جائزة نجيب محفوظ عن روايته "نقطة نظام".
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