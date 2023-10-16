ترجمة جديدة لرائعة جورج أورويل 1984 أشهر روايات القرن العشرين

(MENAFN
- Youm7) صدر حديثا عن مكتبة المتنبى، ترجمة عربية جديدة لرائعة الكاتب البريطانى العالمى جورج أورويل "1984 "، والتى نقلها إلى اللغة العربية المترجم عبد المقصود عبد الكريم، وتعد من أشهر روايات القرن العشرين.
نشرت رواية 1984 لأول مرة عام 1949، وهى رواية ديستوبية، وتعد من إحدى كلاسيكيات الأدب في العالم، ولا تكاد تخلو لغة من أكثر من ترجمة لها، فقد قدمت هذه الرواية صورة المجتمع الشمولي الذي يحكمه الحزب الواحد بطريقة مبدعة.
تعد رواية 1984 واحدة من أشهر الروايات المثيرة للجدل، وقد اختارتها مجلة تايم الأمريكية في 2005 ضمن أفضل 100 رواية كتبت باللغة الإنجليزية بين سنتي 1923 و2005، ووصلت إلى قائمتي دار نشر "Modern Library" لافضل 100 رواية، وصنفت ضمن أفضل 100عمل أدبى على مر العصور وفقا لمكتبة بوكلوين العالمية.
رواية 1984 للكاتب جورج أورويل
ومن أسباب شهرة الرواية أنها تنبأت بثورة الاتصالات فى العالم، والهيمنة الإعلامية الكبيرة التى تطورت خلال الربع الأخير من القرن المنقضى، وبحسب كتاب "كما تحب: رسائل أدبية" للكاتب وداد الكوارى، فإن "أورويل كان مهتما بمستقبل البشرية فحذر فى رواياته من هيمنة الإعلام وخطورته على عقول وحياة ومشاعر الناس".
وتقع أحداث الرواية فى أوشينيا، واحدة من ثلاث دول عظمى اقتسمت العالم بعد حرب عالمية كبيرة، وينقسم الشعب فى أوشينيا إلى طبقات ثلاث، طبقة الأقلية الحاكمة وتشكّل %2 من السكان، الحزب الخارجى ويشكّل %13 من السكان، الطبقة الدنيا أوالبروليتاريا وتشكّل %85 من السكان الأميين، أما عن بطل الرواية فهو وينستون سميث، عضو فى الحزب الخارجى وعامل فى وزارة الحقيقة، والتى تتولى مهمّة تعديل الوثائق التاريخية لتحقيق التوافق بين الماضى وبين مواقف الحزب المتغيّرة، ومحو أى إشارة لأشخاص قتلتهم السلطة وترغب فى مسح وجودهم من التاريخ والذاكرة.
ووفقا لتقرير نشرته جريدة "التليجراف" البريطانية، تعد رواية 1984 واحدة من أكثر روايات القرن الماضى انتشارا، حيث يضيف التقرير"إذا كان هذا هو ما سيكون عليه العالم، فربما نضع رؤوسنا فى أفران الغاز الآن".
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