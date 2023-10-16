ترجمة جديدة لرائعة جورج أورويل 1984 أشهر روايات القرن العشرين

MENAFN - Youm7) صدر حديثا عن مكتبة المتنبى، ترجمة عربية جديدة لرائعة الكاتب البريطانى العالمى جورج أورويل "1984 "، والتى نقلها إلى اللغة العربية المترجم عبد المقصود عبد الكريم، وتعد من أشهر روايات القرن العشرين.

نشرت رواية 1984 لأول مرة عام 1949، وهى رواية ديستوبية، وتعد من إحدى كلاسيكيات الأدب في العالم، ولا تكاد تخلو لغة من أكثر من ترجمة لها، فقد قدمت هذه الرواية صورة المجتمع الشمولي الذي يحكمه الحزب الواحد بطريقة مبدعة.

تعد رواية 1984 واحدة من أشهر الروايات المثيرة للجدل، وقد اختارتها مجلة تايم الأمريكية في 2005 ضمن أفضل 100 رواية كتبت باللغة الإنجليزية بين سنتي 1923 و2005، ووصلت إلى قائمتي دار نشر "Modern Library" لافضل 100 رواية، وصنفت ضمن أفضل 100عمل أدبى على مر العصور وفقا لمكتبة بوكلوين العالمية.

رواية 1984 للكاتب جورج أورويل

ومن أسباب شهرة الرواية أنها تنبأت بثورة الاتصالات فى العالم، والهيمنة الإعلامية الكبيرة التى تطورت خلال الربع الأخير من القرن المنقضى، وبحسب كتاب "كما تحب: رسائل أدبية" للكاتب وداد الكوارى، فإن "أورويل كان مهتما بمستقبل البشرية فحذر فى رواياته من هيمنة الإعلام وخطورته على عقول وحياة ومشاعر الناس".

وتقع أحداث الرواية فى أوشينيا، واحدة من ثلاث دول عظمى اقتسمت العالم بعد حرب عالمية كبيرة، وينقسم الشعب فى أوشينيا إلى طبقات ثلاث، طبقة الأقلية الحاكمة وتشكّل %2 من السكان، الحزب الخارجى ويشكّل %13 من السكان، الطبقة الدنيا أوالبروليتاريا وتشكّل %85 من السكان الأميين، أما عن بطل الرواية فهو وينستون سميث، عضو فى الحزب الخارجى وعامل فى وزارة الحقيقة، والتى تتولى مهمّة تعديل الوثائق التاريخية لتحقيق التوافق بين الماضى وبين مواقف الحزب المتغيّرة، ومحو أى إشارة لأشخاص قتلتهم السلطة وترغب فى مسح وجودهم من التاريخ والذاكرة.

ووفقا لتقرير نشرته جريدة "التليجراف" البريطانية، تعد رواية 1984 واحدة من أكثر روايات القرن الماضى انتشارا، حيث يضيف التقرير"إذا كان هذا هو ما سيكون عليه العالم، فربما نضع رؤوسنا فى أفران الغاز الآن".