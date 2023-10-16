أحدث 7 روايات مترجمة.. أبرزها لـ بول أوستر وهرمان هسه هاروكى موراكامى

MENAFN - Youm7) الأدب المترجم.. دائمًا ما يحظى بتقدير كبير من جمهور قراء الأدب العالمى ، ولهذا تسعى العديد من دور النشر المصرية والعربية، إلى ترجمة أحدث الروايات الأجنبية، والتى نستعرض أحدثها الصادرة خلال الأيام الفترة الماضية.

بومغارتنر.. أحدث روايات بول أوستر

بومغارتنر هى أحدث روايات الكاتب الأمريكى بول أوستر، والتى ترجمها سعد البازعى، وطرحتها دار كلمات للنشر، في السعودية، والتى تأتى بعد مرور ست سنوات على صدور روايته 1234.

رواية بومغارتنر للكاتب بول أوستر

تدور أحداث رواية Baumgartner حول بومغارتنر، البالغ من العمر 71 عامًا، والذى يكافح من أجل العيش فى غياب زوجته آنا، التى قُتلت قبل تسع سنوات، ووصفت بأنها رواية غنية بالحنان والذكاء، وعين أوستر الحريصة على الجمال فى أصغر اللحظات العابرة من الحياة العادية، يتساءل بومغارتنر: لماذا نتذكر لحظات معينة وننسى أخرى؟.

سدهارتا للألمانى الفائز بجائزة نوبل هرمان هسه

سدهارتا رواية للكاتب الألماني هرمان هسه، الفائز بجائزة نوبل للآداب، عام 1946، والتي تعد واحدة من أجمل روايات الأدب الألماني، وحينما صدرت لأول مرة قال عنها الكاتب الأمريكي العالمي هنري ميلر عنها: "سِدهارتا أحد أبسط وأعمق الكتب التي قرأتها في حياتي".

رواية سدهارتا للألمانى الفائز بجائزة نوبل هرمان هسه

ربما تكون رواية هسه الشهيرة والمؤثرة أهم حكاية رمزية أنتجها عصرنا المضطرب، دمج فيها هرمان هسه التقاليد الروحية الشرقية والغربية مع التحليل النفسي والفلسفة. هذه الحكاية البسيطة والغريبة، المكتوبة بتعاطف عميق مع الإنسانية، أثرت في حياة الملايين منذ نشرها في عام 1922.

تدور أحداث رواية "سدهارتا" حول قصة شاب يبحث عن الحقيقة المطلقة ويقابل بوذا، ويأخذه سعيه من حياة الانحلال إلى الزهد، ومن الشهوة والثروة والشهرة إلى الحكمة والتخلي.

قانون الحالم للفرنسى دانييل بناك

قانون الحالم.. رواية للكاتب الفرنسى دانييل بناك، صدرت ترجمتها عن منشورات تكوين، في الكويت، ونقلها إلى اللغة العربية المترجم محمد آيت حنا.

قانون الحالم للفرنسى دانييل بناك

يقول المترجم محمد آيت حنا في مقدمته لرواية "قانون الحالم" إن دانييل پِناك، هو بلا شك واحد من أشد الحالات الأدبية فرادة في الساحة الأدبية الفرنسية المعاصرة. فإن كان التقسيم العام للكّتّاب يُميّز بين فئة كتّاب التجربة وفئة كتّاب المعرفة، فإن دانييل پِناك يُمثل حالة مُفرَدة، تتنطّع عن كل تصنيف؛ إنه كاتب ينهل في آنٍ من تجربته، ومن معرفته، ويحاول في كلّ عملٍ تقديم توليفة متناسبة بين المصدرين.

تسوكورو تازاكى رواية لليابانى هاروكى موراكامى

صدرت ترجمتها عن مكتبة تنمية، فى القاهرة، وهى رواية للكاتب اليابانى هاروكى موراكامى، والتى أصدرتها دار الآداب للنشر، فى بيروت، وقد باعت هذه الرواية مليون نسخة في اليابان وحدها خلال أول أسبوعٍ فقط منذ صدورها.

رواية تسوكورو تازاكى.. عديم اللون وسنوات حجه

"تسوكورو تازاكي" رجلٌ وحيد، يطارده الماضي. عندما كان في المدرسة، كان يعيش مع عائلته في ناغويا وكان لديه أربعة أصدقاء لا ينفصلون، تشاء الصدفة أن تشير أسماؤهم جميعًا إلى لونٍ من الألوان، فالأوَّل "أكاماتسو" أي "الصنوبر الأحمر"، والثاني "أومي" أي "البحر الأزرق"، والثالثة "شيران" أي "الجذر الأبيض"، والرابعة "كورونو" أي "الحقل الأسود". وحدَه "تسوكورو تازاكي" الذي ليس في اسمه نصيبٌ من الألوان.

يعيش الآن في طوكيو، حيث يعمل في تصميم وبناء محطات القطار ويواعد "سارة"، امرأة تكبره بسنتين. لكنه لا ينسى الصدمة التي تعرض لها قبل ستة عشر عامًا: لسببٍ غير مفهوم، تم طرده من مجموعة أصدقائه، ولم يرهم مرةً أخرى أبدًا. الآن، تنكأ "سارة" الجرح الذي لم يندمل، وتحثه على اكتشاف السبب، حينها يقرر العودة إلى الماضي والالتقاء بهم مرة أخرى، ليتعلم المزيد عن كل واحدٍ منهم، وعن نفسه.

قاموس ماتشياو للكاتب الصينى هان شاو جونج

"قاموس ماتشياو" رواية للكاتب الصينى هان شاو جونج، وفيها سنكتشف أن الكلمات ليست فقط تعبيرا عن معان واضحة أو مضمرة، وإنما هي الحياة كذلك، لدى سكان قرية "ماتشياو" في جنوب الصين، الأمر الذي يمكن مقارنته بقاموس أي قرية في العالم وبحياة سكانها.

رواية قاموس ماتشياو





الكلمات إذن ليست مجرد رموز دلالية، والقاموس حتى لو بدا محايدا، فإنه من مكان إلى مكان آخر، يصبح تأصيلا لأشكال الحياة لدى الناس ومداركهم وانحيازاتهم، ويقدم الكاتب "هان شاو غونغ"

تأصيلا لحياة سكان قرية "ماتشياو" من خلال "قاموسهم اليومي" وبالكلمات التي تكتسب دلالاتها من استخدام سكان القرية لها.

هذه الرواية الاستثنائية الفذة في الأدب الصيني الحديث، وفي الأدب العالمي كذلك، لا نظير لها سوى رواية "قاموس الخزر" للكاتب الصربي "ميلوراد بافيتش" التي صدرت عام 1984، إذ يعتمد الكاتبان الصيني والصربي القاموس أو المعجم منهجا للسرد الروائي، وإذ ترجمت رواية "قاموس الخزر" إلى لغات كثيرة ليس منها اللغة العربية، فإن هذه هي الترجمة العربية الكاملة عن اللغة الصينية لرواية "قاموس ماتشياو".

الواقعون للكووبى كارلوس مانويل ألباريس

الواقعون رواية للكاتب الكوبى كارلوس مانويل ألباريس، وحينما صدرت قيل عنها فى وسائل الإعلام الأجنبية: الملحق الأدبي للتايمز: "عمل أدبي مميز ومؤلم... رواية الكاتب الكوبي كارلوس مانويل ألباريس المزعجة والمذهلة تكشف بدقة متناهية قصة عائلة في أزمة، عائلة تنفجر من الداخل، وقالت إل باييس: هذه الرواية تحفة بارعة.

رواية الواقعون للكاتب الكوبى كارلوس مانويل ألباريس

وقالت عنها جاتوباردو: من الصفحات الأولى، يدرك المرء أنه في حضرة الأدب الخالص. نحن نعلم، في بداية الكتاب، أن الأم لم تقع، لكنها ستقع، لأنه مُعلن، وعندما سيحدث، سنكون جميعًا قد وقعنا معها، وقالت أون ليبرو أل ديا: رواية يجب الاستمتاع بها ببطء.

هذه قصة عائلة: هناك ابن لا يؤمن بالثورة. هناك أب يتمسك بحلم باهت، ويقتبس من تشي جيفارا متى استطاع. هناك أم تسقط مريضة وترى الحياة تنفلت من يديها. هناك ابنة تفعل كل شيء من أجل تدبير أمورها، حتى لو كان هذا يعني الاستسلام للوهم والخداع.

الفجيعة للكاتبة جنى إربنبك

الفجيعة رواية للكاتبة جني إربنبك، والتى تعد من روائع الأدب الألمانى، قيل عنها أنها "واحدة من أفضل المؤلفين وأكثرهم إبهارًا... كتاب قوي للغاية" الجارديان، "هذه الرواية المؤرقة تصور بشكل درامي كيف تتأثر الحياة العادية بالتاريخ" ـ التايمز، "هذا الإنجاز الرائع بانوراما جذابة للغاية لتاريخ ألمانيا القلِق في القرن العشرين" - الفاينانشال تايمز، "رواية بصرية مؤرقة ومكثفة" - ديلي ميل، "رواية شعرية بشخصيات رائعة: كل الخيوط تلتقي معًا بشكل مثالي مما ينتج عنه قراءة لا تُنسى" – واترستونز.

رواية الفجيعة للكاتبة الألمانية جنى إربنبك

تركز رواية "الفجيعة" على منزل على ضفة بحيرة براندنبورج خارج برلين، وتغطي أكثر من مائة عام من التاريخ الألماني: من القرن التاسع عشر إلى جمهورية فايمار، ومن الحرب العالمية الثانية إلى جمهورية ألمانيا الديمقراطية الاشتراكية، وأخيرًا إعادة التوحيد وعواقبه.