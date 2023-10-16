أحدث 7 روايات مترجمة.. أبرزها لـ بول أوستر وهرمان هسه هاروكى موراكامى

(MENAFN
- Youm7) الأدب المترجم.. دائمًا ما يحظى بتقدير كبير من جمهور قراء الأدب العالمى ، ولهذا تسعى العديد من دور النشر المصرية والعربية، إلى ترجمة أحدث الروايات الأجنبية، والتى نستعرض أحدثها الصادرة خلال الأيام الفترة الماضية.
بومغارتنر.. أحدث روايات بول أوستر
بومغارتنر هى أحدث روايات الكاتب الأمريكى بول أوستر، والتى ترجمها سعد البازعى، وطرحتها دار كلمات للنشر، في السعودية، والتى تأتى بعد مرور ست سنوات على صدور روايته 1234.
رواية بومغارتنر للكاتب بول أوستر
تدور أحداث رواية Baumgartner حول بومغارتنر، البالغ من العمر 71 عامًا، والذى يكافح من أجل العيش فى غياب زوجته آنا، التى قُتلت قبل تسع سنوات، ووصفت بأنها رواية غنية بالحنان والذكاء، وعين أوستر الحريصة على الجمال فى أصغر اللحظات العابرة من الحياة العادية، يتساءل بومغارتنر: لماذا نتذكر لحظات معينة وننسى أخرى؟.
سدهارتا للألمانى الفائز بجائزة نوبل هرمان هسه
سدهارتا رواية للكاتب الألماني هرمان هسه، الفائز بجائزة نوبل للآداب، عام 1946، والتي تعد واحدة من أجمل روايات الأدب الألماني، وحينما صدرت لأول مرة قال عنها الكاتب الأمريكي العالمي هنري ميلر عنها: "سِدهارتا أحد أبسط وأعمق الكتب التي قرأتها في حياتي".
رواية سدهارتا للألمانى الفائز بجائزة نوبل هرمان هسه
ربما تكون رواية هسه الشهيرة والمؤثرة أهم حكاية رمزية أنتجها عصرنا المضطرب، دمج فيها هرمان هسه التقاليد الروحية الشرقية والغربية مع التحليل النفسي والفلسفة. هذه الحكاية البسيطة والغريبة، المكتوبة بتعاطف عميق مع الإنسانية، أثرت في حياة الملايين منذ نشرها في عام 1922.
تدور أحداث رواية "سدهارتا" حول قصة شاب يبحث عن الحقيقة المطلقة ويقابل بوذا، ويأخذه سعيه من حياة الانحلال إلى الزهد، ومن الشهوة والثروة والشهرة إلى الحكمة والتخلي.
قانون الحالم للفرنسى دانييل بناك
قانون الحالم.. رواية للكاتب الفرنسى دانييل بناك، صدرت ترجمتها عن منشورات تكوين، في الكويت، ونقلها إلى اللغة العربية المترجم محمد آيت حنا.
قانون الحالم للفرنسى دانييل بناك
يقول المترجم محمد آيت حنا في مقدمته لرواية "قانون الحالم" إن دانييل پِناك، هو بلا شك واحد من أشد الحالات الأدبية فرادة في الساحة الأدبية الفرنسية المعاصرة. فإن كان التقسيم العام للكّتّاب يُميّز بين فئة كتّاب التجربة وفئة كتّاب المعرفة، فإن دانييل پِناك يُمثل حالة مُفرَدة، تتنطّع عن كل تصنيف؛ إنه كاتب ينهل في آنٍ من تجربته، ومن معرفته، ويحاول في كلّ عملٍ تقديم توليفة متناسبة بين المصدرين.
تسوكورو تازاكى رواية لليابانى هاروكى موراكامى
صدرت ترجمتها عن مكتبة تنمية، فى القاهرة، وهى رواية للكاتب اليابانى هاروكى موراكامى، والتى أصدرتها دار الآداب للنشر، فى بيروت، وقد باعت هذه الرواية مليون نسخة في اليابان وحدها خلال أول أسبوعٍ فقط منذ صدورها.
رواية تسوكورو تازاكى.. عديم اللون وسنوات حجه
"تسوكورو تازاكي" رجلٌ وحيد، يطارده الماضي. عندما كان في المدرسة، كان يعيش مع عائلته في ناغويا وكان لديه أربعة أصدقاء لا ينفصلون، تشاء الصدفة أن تشير أسماؤهم جميعًا إلى لونٍ من الألوان، فالأوَّل "أكاماتسو" أي "الصنوبر الأحمر"، والثاني "أومي" أي "البحر الأزرق"، والثالثة "شيران" أي "الجذر الأبيض"، والرابعة "كورونو" أي "الحقل الأسود". وحدَه "تسوكورو تازاكي" الذي ليس في اسمه نصيبٌ من الألوان.
يعيش الآن في طوكيو، حيث يعمل في تصميم وبناء محطات القطار ويواعد "سارة"، امرأة تكبره بسنتين. لكنه لا ينسى الصدمة التي تعرض لها قبل ستة عشر عامًا: لسببٍ غير مفهوم، تم طرده من مجموعة أصدقائه، ولم يرهم مرةً أخرى أبدًا. الآن، تنكأ "سارة" الجرح الذي لم يندمل، وتحثه على اكتشاف السبب، حينها يقرر العودة إلى الماضي والالتقاء بهم مرة أخرى، ليتعلم المزيد عن كل واحدٍ منهم، وعن نفسه.
قاموس ماتشياو للكاتب الصينى هان شاو جونج
"قاموس ماتشياو" رواية للكاتب الصينى هان شاو جونج، وفيها سنكتشف أن الكلمات ليست فقط تعبيرا عن معان واضحة أو مضمرة، وإنما هي الحياة كذلك، لدى سكان قرية "ماتشياو" في جنوب الصين، الأمر الذي يمكن مقارنته بقاموس أي قرية في العالم وبحياة سكانها.
رواية قاموس ماتشياو
الكلمات إذن ليست مجرد رموز دلالية، والقاموس حتى لو بدا محايدا، فإنه من مكان إلى مكان آخر، يصبح تأصيلا لأشكال الحياة لدى الناس ومداركهم وانحيازاتهم، ويقدم الكاتب "هان شاو غونغ"
تأصيلا لحياة سكان قرية "ماتشياو" من خلال "قاموسهم اليومي" وبالكلمات التي تكتسب دلالاتها من استخدام سكان القرية لها.
هذه الرواية الاستثنائية الفذة في الأدب الصيني الحديث، وفي الأدب العالمي كذلك، لا نظير لها سوى رواية "قاموس الخزر" للكاتب الصربي "ميلوراد بافيتش" التي صدرت عام 1984، إذ يعتمد الكاتبان الصيني والصربي القاموس أو المعجم منهجا للسرد الروائي، وإذ ترجمت رواية "قاموس الخزر" إلى لغات كثيرة ليس منها اللغة العربية، فإن هذه هي الترجمة العربية الكاملة عن اللغة الصينية لرواية "قاموس ماتشياو".
الواقعون للكووبى كارلوس مانويل ألباريس
الواقعون رواية للكاتب الكوبى كارلوس مانويل ألباريس، وحينما صدرت قيل عنها فى وسائل الإعلام الأجنبية: الملحق الأدبي للتايمز: "عمل أدبي مميز ومؤلم... رواية الكاتب الكوبي كارلوس مانويل ألباريس المزعجة والمذهلة تكشف بدقة متناهية قصة عائلة في أزمة، عائلة تنفجر من الداخل، وقالت إل باييس: هذه الرواية تحفة بارعة.
رواية الواقعون للكاتب الكوبى كارلوس مانويل ألباريس
وقالت عنها جاتوباردو: من الصفحات الأولى، يدرك المرء أنه في حضرة الأدب الخالص. نحن نعلم، في بداية الكتاب، أن الأم لم تقع، لكنها ستقع، لأنه مُعلن، وعندما سيحدث، سنكون جميعًا قد وقعنا معها، وقالت أون ليبرو أل ديا: رواية يجب الاستمتاع بها ببطء.
هذه قصة عائلة: هناك ابن لا يؤمن بالثورة. هناك أب يتمسك بحلم باهت، ويقتبس من تشي جيفارا متى استطاع. هناك أم تسقط مريضة وترى الحياة تنفلت من يديها. هناك ابنة تفعل كل شيء من أجل تدبير أمورها، حتى لو كان هذا يعني الاستسلام للوهم والخداع.
الفجيعة للكاتبة جنى إربنبك
الفجيعة رواية للكاتبة جني إربنبك، والتى تعد من روائع الأدب الألمانى، قيل عنها أنها "واحدة من أفضل المؤلفين وأكثرهم إبهارًا... كتاب قوي للغاية" الجارديان، "هذه الرواية المؤرقة تصور بشكل درامي كيف تتأثر الحياة العادية بالتاريخ" ـ التايمز، "هذا الإنجاز الرائع بانوراما جذابة للغاية لتاريخ ألمانيا القلِق في القرن العشرين" - الفاينانشال تايمز، "رواية بصرية مؤرقة ومكثفة" - ديلي ميل، "رواية شعرية بشخصيات رائعة: كل الخيوط تلتقي معًا بشكل مثالي مما ينتج عنه قراءة لا تُنسى" – واترستونز.
رواية الفجيعة للكاتبة الألمانية جنى إربنبك
تركز رواية "الفجيعة" على منزل على ضفة بحيرة براندنبورج خارج برلين، وتغطي أكثر من مائة عام من التاريخ الألماني: من القرن التاسع عشر إلى جمهورية فايمار، ومن الحرب العالمية الثانية إلى جمهورية ألمانيا الديمقراطية الاشتراكية، وأخيرًا إعادة التوحيد وعواقبه.
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