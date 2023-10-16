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حفل توقيع ومناقشة فى مد الظل للكاتبة آية طنطاوى.. الجمعة

10/16/2023 11:34:44 PM
(MENAFN- Youm7) ينظم مركز بساط الثقافى، حفلا لتوقيع ومناقشة المجموعة القصصية "في مد الظل " للكاتبة آية طنطاوي، وذلك يوم الجمعة، 20 أكتوبر، فى تمام الساعة السادسة مساء، فى مركز بساط ويدير المناقشة دعاء الشريف.

فى مجموعتها القصصية "فى مد الظل" تتجول آية طنطاوى بشخصيات قصصها فى حى السيدة زينب، لترصد من خلالهم مشاهد تستدعى التاريخ السرى للبيوت وذكرياتها البعيدة، بالإضافة إلى الحياة اليومية فى الشوارع والأسواق وعلى الأرصفة وأمام الأضرحة.


فى مد الظل للكاتبة آية طنطاوى

و"فى مد الظل" نرى شخصيات آية طنطاوى تمضى كامتداد الظل؛ لا يلتفت لحكاياتهم أحد، أناس تسيِّرهم العادات والأوهام والمحبة ومرور الزمن، وخيوط الحكى تغزل منهم قصصًا تنقلهم من الهامش إلى المتن.

يذكر أن آية طنطاوى، كاتبة مصرية من مواليد القاهرة وقد تخرجت فى كلية الآداب قسم الوثائق والمكتبات بجامعة القاهرة. حاصلة على دبلوم النقد السينمائي، وتمتهن الكتابة عن السينما والأدب.

ومن قبل فازت آية طنطاوى بالمركز الثانى فى جائزة أخبار الأدب لعام 2016، عن مجموعتها القصصية الأولى "أبيض وأسود"، كما حصلت على جائزة مركز طلعت حرب الثقافى فى فرع القصة القصيرة.







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