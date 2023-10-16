حفل توقيع ومناقشة فى مد الظل للكاتبة آية طنطاوى.. الجمعة

(MENAFN
- Youm7) ينظم مركز بساط الثقافى، حفلا لتوقيع ومناقشة المجموعة القصصية "في مد الظل " للكاتبة آية طنطاوي، وذلك يوم الجمعة، 20 أكتوبر، فى تمام الساعة السادسة مساء، فى مركز بساط ويدير المناقشة دعاء الشريف.
فى مجموعتها القصصية "فى مد الظل" تتجول آية طنطاوى بشخصيات قصصها فى حى السيدة زينب، لترصد من خلالهم مشاهد تستدعى التاريخ السرى للبيوت وذكرياتها البعيدة، بالإضافة إلى الحياة اليومية فى الشوارع والأسواق وعلى الأرصفة وأمام الأضرحة.
فى مد الظل للكاتبة آية طنطاوى
و"فى مد الظل" نرى شخصيات آية طنطاوى تمضى كامتداد الظل؛ لا يلتفت لحكاياتهم أحد، أناس تسيِّرهم العادات والأوهام والمحبة ومرور الزمن، وخيوط الحكى تغزل منهم قصصًا تنقلهم من الهامش إلى المتن.
يذكر أن آية طنطاوى، كاتبة مصرية من مواليد القاهرة وقد تخرجت فى كلية الآداب قسم الوثائق والمكتبات بجامعة القاهرة. حاصلة على دبلوم النقد السينمائي، وتمتهن الكتابة عن السينما والأدب.
ومن قبل فازت آية طنطاوى بالمركز الثانى فى جائزة أخبار الأدب لعام 2016، عن مجموعتها القصصية الأولى "أبيض وأسود"، كما حصلت على جائزة مركز طلعت حرب الثقافى فى فرع القصة القصيرة.
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