أستراليا تفرض غرامة على منصة X بسبب مكافحة الاعتداء الجنسى على الأطفال

MENAFN - Youm7) أصدرت أستراليا غرامة قدرها 610,500 دولار أسترالي، ضد الشركة المعروفة سابقًا باسم تويتر بسبب "التقصير" في الكشف عن معلومات حول كيفية تعاملها مع محتوى الاعتداء الجنسي على الأطفا ، وذلك وفقاً لموقع CNN.

وقالت لجنة السلامة الإلكترونية الأسترالية، وهي الجهة المنظمة للسلامة على الإنترنت، في بيان، إن منصه

X فشلت في الرد بشكل مناسب على عدد من الأسئلة حول الطريقة التي تتعامل بها مع مشكلة المواد التي تحتوي على إساءة معاملة الأطفال.

واتهمت الهيئة المنصة بعدم تقديم أي رد على بعض الأسئلة، أو ترك بعض الأقسام فارغة تماما أو تقديم إجابات غير كاملة أو غير دقيقة، وقالت جولي إنمان جرانت، مفوضة السلامة الإلكترونية في البيان : "لقد صرحت X علنًا أن معالجة الاستغلال الجنسي للأطفال هي الأولوية الأولى للشركة، ولكن لا يمكن أن يكون مجرد كلام فارغ، فنحن بحاجة إلى رؤية الكلمات مدعومة بإجراءات ملموسة".

وفي فبراير، سأل "إنمان جرانت " خمس شركات تقنية، X وTikTok وGoogle وDiscord وTwitch، عن الخطوات التي كانوا يتخذونها لمعالجة "انتشار" الجرائم ضد الأطفال التي تحدث على خدماتهم.

وقال إنمان جرانت: "لقد كشفت إجاباتهم عن أوجه القصور والتناقضات المثيرة للقلق"، وأضاف المفوض أن فشل X في الامتثال كان "أكثر خطورة" من الشركات الأخرى، ولدى المنصة 28 يومًا لطلب سحب الإشعار أو الدفع.

وقالت اللجنة إن X لم ترد على عدد من الأسئلة المهمة مثل“الوقت الذي تستغرقه المنصة للرد على تقارير الاستغلال الجنسي للأطفال؛ والتدابير التي اتخذتها للكشف عن الاستغلال الجنسي للأطفال في البث المباشر؛ والأدوات والتقنيات التي تستخدمها للكشف عن مواد الاستغلال الجنسي للأطفال.