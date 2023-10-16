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Iphone 17 .. تسريبات تكشف استعداد أبل لإعادة تصميم هواتفها

10/16/2023 11:34:42 PM
(MENAFN- Youm7) لن تطرح أبل هاتفها أيفون 17 قبل عامين على الأقل من الآن، لكن بحسب آخر تسريبات، فقد يكون هناك تغيير كبير في تصميم الهواتف بالفعل، ووفقًا للخبراء، يمكن أن يتمتع الجهاز القادم بسعة بطارية أكبر ونحافة لم يسبق لها مثيل.



وبحسب موقع The verge الأمريكى، فقد تم إصدار iPhone 15 فقط في نهاية الشهر الماضي وتلقى مراجعات متوهجة، وتم بالفعل تحديد تاريخ إصدار النموذج التالي، iPhone 16، في سبتمبر 2024.



لكن iPhone 17 هو الذي يجذب أكبر قدر من الاهتمام بعد أن كشف المحلل Ming-Chi Kuo أن طراز 2025 يمكن أن يتضمن أجزاء من النحاس المطلي بالراتنج (RCC) بالداخل، كما ورد في موقع مراجعة المنتجات Tom's Guide، يدعي Kuo أن أجزاء RCC يمكن أن تساعد في تقليل سمك اللوحة الرئيسية للهاتف.



ولن يؤدي هذا إلى توفير بعض المساحة الداخلية لأشياء أخرى فحسب، بل قد يسمح أيضًا لشركة Apple بجعل iPhone 17 Pro أكثر نحافة، ويدعي كو أيضًا أن RCC ستجعل عملية الحفر أسهل، لأنها لا تحتوي على أي ألياف زجاجية.



ومع ذلك، نظرًا لأن الهشاشة تمثل بالفعل مشكلة في الهواتف الذكية، فإن آخر شيء مطلوب هو جعلها أكثر عرضة للتلف العرضي، وبغض النظر، قال Kuo أن هناك فرصة قوية لظهورها في iPhone 17 Pro وPro Max إذا تمكنت Apple من تحسين المواد قبل الربع الثالث من عام 2024.



وأحد الأشياء التي يمكن استخدام المساحة الحرة الإضافية من أجلها هو سعة البطارية الأكبر، وتحتوي جميع طرازات iPhone 15 الأربعة على بطاريات أكبر قليلاً من سابقاتها، لذا فإن احتمال استمرارها في الزيادة كبير.



وتعد المساحة داخل الهاتف الذكي عالية الجودة، كما أن المكونات الأقل سمكًا تعني وجود أجهزة Apple Tetris الجديدة لملء الفراغ، وسواء كان ذلك نظام تبريد أفضل، أو محركات لمسية لمزيد من أزرار الحالة الصلبة، أو عدسة رباعية أكبر للحصول على قوة تكبير أفضل.



ومع ذلك، لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه وسيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تؤتي أي شائعات ثمارها، وفي مكان آخر، يرتكب أصحاب iPhone خطأً فادحًا في الصورة بعد التحديث المفاجئ لشركة Apple.



وأصبح الآن تحرير الصور على هواتفك أسهل بكثير بعد التحديث الرئيسي، وكشف أحد الخبراء التقنيين أيضًا عن كيفية تحويل زر هاتف iPhone الجديد الخاص به إلى قائمة سرية، وكشف Andresvidoza عن اختراق iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max الجديد على TikTok.
















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