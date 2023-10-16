حرب الفيديوهات المزيفة.. الولايات المتحدة تواجه تحديا جديدا من الذكاء الاصطناعى على تيك توك

MENAFN - Youm7) رغم أن الصور المزيفة كانت موجودة إلى حد كبير على منصات التواصل الاجتماعى، إلا أنهناك شكلا جديدا من المحتوى المزيف ينتشر، وذلك بفضل الذكاء الاصطناعي (AI)، فووفقا لتقرير لصحيفة نيويورك تايمز، يتم تداول الكثير من مقاطع الفيديو على تيك توك، والتي تحتوي على صوت مزيف تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي.وفقًا للتقرير، قدمت شركات مثل ElevenLabs أدوات تستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء الأصوات، ووجدت شركة Newsguard، وهي شركة تراقب الأخبار المزيفة عبر الإنترنت، أن مقاطع فيديو TikTok كانت تستخدم أصواتًا مزيفة لأمثال الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وأوبرا وينفري.وعلى الرغم من أن TikTok يتمتع بشعبية كبيرة، إلا أن التقرير يشير أيضًا إلى أن منصات مثل Instagram وFacebook وYouTube تُستخدم أيضًا لنشر مقاطع فيديو مزيفة تعتمد على الصوت، ويقال إن عدد مقاطع الفيديو أقل حتى الآن، لكن الخبراء يشعرون بالقلق من أن هذا قد يتحول إلى سلاح، خاصة وأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية ستجرى في عام 2024. ما يقوله TikTok حول هذه القضية

يجب أن تحتوي مقاطع الفيديو التي تستخدم محتوى تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي على تصنيف يحدد ذلك بوضوح، وقالت منصة التواصل الاجتماعي إنها حذفت العديد من الحسابات ومقاطع الفيديو لانتهاكها سياساتها، بما في ذلك الحساب الذي استخدم صوت أوباما.

وقالت جيمي فافازا، المتحدثة باسم TikTok: "TikTok هي أول منصة توفر أداة للمبدعين لتصنيف المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي، وهي عضو أول في مدونة جديدة لأفضل ممارسات الصناعة التي تشجع الاستخدام المسؤول للوسائط الاصطناعية". ومع ذلك، وجدت Newsguard أن التسميات كانت مفقودة من مقاطع الفيديو التي استخدمت أصواتًا مزيفة.وفقًا للتقرير، حظر موقع YouTube الإعلانات السياسية من استخدام المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، ويتعين على المعلنين الآخرين أيضًا التأكد من أن إعلاناتهم تحتوي على تصنيفات تشير إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء المحتوى، تمتلك Meta – الشركة الأم لـ Facebook وInstagram – أيضًا مجموعة أدوات للتحقق من الحقائق تضيف تصنيفًا عند تغيير مقطع فيديو أو عدم استخدام الذكاء الاصطناعي.