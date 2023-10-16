صراع الشرائح بين الولايات المتحدة والصين.. قيود جديدة على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعى

MENAFN - Youm7) أصبح الذكاء الاصطناعي من أكثر التقنيات رواجًا على الإطلاق، وتمتلك الشركات الأمريكية مثل Nvidia جميع الشرائح والرقائق التي تجعله يعمل، والآن، وفقًا لتقرير صادر عن رويترز، من المقرر أن تقدم الولايات المتحدة قواعد جديدة من شأنها أن تجعل من الصعب على الشركات الأمريكية بيع المنتجات إلى الصين، بحسب موقع TOI الهندى.وكانت هناك ثغرة لكن الولايات المتحدة تهدف الآن إلى إغلاقها أيضًا، وفي وقت سابق، كان بإمكان الشركات الأمريكية بيع بعض الرقائق ولكن الآن بموجب القواعد تخطط الولايات المتحدة لفرض قيود كاملة على بيع أي شيء إلى الصين. كيف ستؤثر القواعد الجديدة على الصين

ومن المتوقع أن يكون لضوابط التصدير الجديدة تأثير كبير على صناعة الذكاء الاصطناعي في الصين، والتي تعتمد بشكل كبير على الرقائق المستوردة، وستجعل القيود من الصعب على الشركات الصينية تطوير ونشر تقنيات الذكاء الاصطناعي الجديدة، ويمكن أن تؤدي أيضًا إلى إبطاء تقدم الصين في مجالات مثل السيارات ذاتية القيادة والتعرف على الوجه.

كيف سيؤثر ذلك على الولايات المتحدة

وقد يكون لضوابط التصدير الجديدة أيضًا آثار على صناعة التكنولوجيا الأمريكية، ويعتبر صانعو الرقائق الأمريكيون رواد العالم في تصميم وتصنيع شرائح الذكاء الاصطناعي، ولديهم حاليًا حصة مهيمنة في السوق الصينية، ومع ذلك، فإن القيود الجديدة قد تزيد من صعوبة قيام صانعي الرقائق الأمريكيين ببيع منتجاتهم إلى الصين.

وقد يؤدي هذا إلى خسارة إيرادات شركات تصنيع الرقائق الأمريكية ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى الإضرار بعلاقاتها مع العملاء الصينيين، وعلى المدى الطويل، يمكن أن يؤدي ذلك أيضًا إلى قيام الشركات الصينية بتطوير رقائق الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، مما قد يقلل من حصة السوق العالمية لشركات صناعة الرقائق الأمريكية.منعت الولايات المتحدة شركة Nvidia من شحن اثنتين من أقوى شرائح الذكاء الاصطناعي لديها إلى الصين، هذه الرقائق هي أساس نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية مثل ChatGPT وغيرها، ومع ذلك، أطلقت Nvidia أنواعًا جديدة من الرقائق وصدرتها إلى الولايات المتحدة.وكانت الرقائق الجديدة – H800 – على نفس المستوى ولكنها كانت تفتقد جوانب الأداء الرئيسية، وفقًا للتقرير، والآن، قد يصبح من الصعب على Nvidia بيع الرقائق الجديدة أيضًا.