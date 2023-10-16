جوجل تعيد تسمية تطبيق الكاميرا لـ Pixel Camera

MENAFN - Youm7) أطلقت Google هواتفها الذكية Pixel 8 وPixel 8 Pro في وقت سابق من هذا الشهر، حيث يأتي الهاتف الذكي مزودًا بتطبيق الكاميرا الخاص بعملاق التكنولوجيا والذي ظل حصريًا لأجهزة Pixel لفترة طويلة، ويخضع التطبيق الآن لعملية إعادة تسمية على متجر Play.ويُطلق على التطبيق الذي تمت إعادة تسميته اسم "Pixel Camera" ويعزز حصرية النظام الأساسي، وبصرف النظر عن الاسم، قامت جوجل أيضًا بتغيير وصف التطبيق.وفي السابق، كان لتطبيق Google Camera وصفًا يقول: "لا تفوت أي لحظة باستخدام كاميرا Google، والتقط صورًا ومقاطع فيديو رائعة باستخدام ميزات مثل Portrait وNight Sight وأوضاع تثبيت الفيديو".والآن، يقول وصف تطبيق Pixel Camera: "لا تفوت أي لحظة مع كاميرا Pixel المعاد تصميمها بالكامل، والتقط صورًا ومقاطع فيديو رائعة باستخدام ميزات مثل Portrait و Night Sight و Time Lapse و Cinematic Blur."كاميرا بكسل: متطلبات التطبيق

أدرجت Google أيضًا متطلبات تنزيل التطبيق: "يعمل أحدث إصدار من Pixel Camera فقط على أجهزة Pixel التي تعمل بنظام Android 14 والإصدارات الأحدث.

ويعمل الإصدار الأحدث من Pixel Camera for Wear OS فقط على أجهزة Wear OS 3 (والإصدارات الأحدث) المتصلة بهواتف Pixel، لكن بعض الميزات غير متوفرة على جميع الأجهزة.

وتعمل أجهزة مثل Pixel Fold وPixel Tablet وPixel 7 Pro حاليًا على الإصدار 9.0 من التطبيق، وقد بدأت Google في طرح الإصدار 9.1 لأحدث سلسلة Pixel 8.وستساعد القائمة المعاد تسميتها Google في تسليط الضوء على "ميزات Pixel 8 Pro الحصرية" مثل وضع الدقة العالية بدقة 50 ميجابكسل وعناصر التحكم الاحترافية، وقدمت الشركة العلامة التجارية "Pixel Camera" خلال مؤتمر المطورين السنوي I/O 2023، الذي عقد في مايو.وتنضم Pixel Camera إلى نادي التطبيقات الأخرى التي تحمل علامة Pixel التجارية والتي تشمل - Pixel Call Assist وPixel Speech (للتسجيل) وPixel Safe (لشبكة VPN وCar Crash Detection وما إلى ذلك).