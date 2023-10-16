إطلاق بطاقة Bpay للشباب تمنحهم الفرصة لإجراء المدفوعات الرقمية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
أطلق تطبيق المحفظة الرقمية المبتكر في البحرين، BPay ، خدمة البطاقة الافتراضية الإضافية للشباب. تمنح بطاقة BPay للشباب الفرصة لإجراء المدفوعات الرقمية والتوفير مما يسهم في تعزيز ثقافتهم المالية. كما يمنح أولياء الأمور الضوابط اللازمة والتحكم والرؤية الشاملة بحساب الأبناء.
مع بطاقة BPay للشباب يستطيع أولياء الأمور إدارة البطاقة الافتراضية الإضافية بالكامل وإضافة الأموال أو تجميد أو حظر أو إصدار بطاقة جديدة مع معايير الأمان الإضافية. بالإضافة إلى ذلك، تم حظر بعض المميزات الموجودة في تطبيق BPay ، حيث لن يتمكن الشباب من إضافة الأموال أو إرسال الأموال دوليًا أو تعبئة حسابات الهواتف المحمولة الدولية.
يمكن للمستخدمين استخدام تطبيق BPay متعدد اللغات لشراء السلع أو الخدمات، ولإرسال واستلام الأموال من شخص إلى آخر (إرسال الأموال عن طريق رقم بطاقة الهوية، ورقم الهاتف على رمز الاستجابة السريع الخاص بالمستخدم)، وتخزين الأموال عندما يحتاجون إليها، وتخزين بيانات الاعتماد لمختلف عمليات الدفع. وتحويل الأموال دولياً بشكل آمن ورقمي، ودفع الفواتير (بما في ذلك الرسوم المدرسية)، ودعم الجمعيات الخيرية، واستخدام الخدمات القيمة الأخرى. ومن خلال بطاقة BPay للشباب، تفي BPay بوعدها المتمثل في الاستمرار في إضافة الخدمات التي تدعم الشمول المالي والاجتماعي، مما يجعلها متاحة لجميع شرائح المجتمع في مملكة البحرين، بمن في ذلك أولئك الذين لديهم إمكانية محدودة للوصول إلى الخدمات المصرفية.
وقال سامر سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات المالية العربية AFS التي تمتلك وتدير تطبيق BPay : «في شركة AFS يسعدنا أن نلعب دورًا رئيسيًا في تطوير أدوات الدفع الرقمية التي تشمل الشباب مع نقل المعرفة المالية ومهارات الإدارة المالية لهم والتي ستخدمهم في المستقبل. تقوم بطاقات BPay للشباب بذلك بالإضافة إلى حماية مستخدميها ومنح أولياء الأمور الضوابط اللازمة والتحكم والرؤية الشاملة لحسابات أبنائهم».
تطبيق BPay ، وهو تطبيق مدفوعات آمن وسهل الاستخدام وهو جزء من نظام دفع مميز على مستوى مملكة البحرين. ويدعم مبادرات المملكة لدفع التحول الرقمي والتوجه إلى مجتمع غير نقدي.
تم دمج تطبيق BPay مباشرة في أجهزة نقاط البيع ( PoS ) التابعة لـ AFS باستخدام واجهات برمجة التطبيقات للتجار والشركات، من أجل استخدام فعال وسهل. أما بالنسبة إلى المستخدمين، يمكنهم استخدام هواتفهم الذكية لتحميل تطبيق BPay من أي متجر تطبيقات ( Google أو iOS ).
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