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إطلاق بطاقة Bpay للشباب تمنحهم الفرصة لإجراء المدفوعات الرقمية

10/16/2023 11:34:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أطلق‭ ‬تطبيق‭ ‬المحفظة‭ ‬الرقمية‭ ‬المبتكر‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬ BPay ،‭ ‬خدمة‭ ‬البطاقة‭ ‬الافتراضية‭ ‬الإضافية‭ ‬للشباب‭. ‬تمنح‭ ‬بطاقة‭ ‬ BPay ‭ ‬للشباب‭ ‬الفرصة‭ ‬لإجراء‭ ‬المدفوعات‭ ‬الرقمية‭ ‬والتوفير‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬ثقافتهم‭ ‬المالية‭. ‬كما‭ ‬يمنح‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬الضوابط‭ ‬اللازمة‭ ‬والتحكم‭ ‬والرؤية‭ ‬الشاملة‭ ‬بحساب‭ ‬الأبناء‭. ‬

مع‭ ‬بطاقة‭ ‬ BPay ‭ ‬للشباب‭ ‬يستطيع‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬إدارة‭ ‬البطاقة‭ ‬الافتراضية‭ ‬الإضافية‭ ‬بالكامل‭ ‬وإضافة‭ ‬الأموال‭ ‬أو‭ ‬تجميد‭ ‬أو‭ ‬حظر‭ ‬أو‭ ‬إصدار‭ ‬بطاقة‭ ‬جديدة‭ ‬مع‭ ‬معايير‭ ‬الأمان‭ ‬الإضافية‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬تم‭ ‬حظر‭ ‬بعض‭ ‬المميزات‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬ BPay ،‭ ‬حيث‭ ‬لن‭ ‬يتمكن‭ ‬الشباب‭ ‬من‭ ‬إضافة‭ ‬الأموال‭ ‬أو‭ ‬إرسال‭ ‬الأموال‭ ‬دوليًا‭ ‬أو‭ ‬تعبئة‭ ‬حسابات‭ ‬الهواتف‭ ‬المحمولة‭ ‬الدولية‭.‬

يمكن‭ ‬للمستخدمين‭ ‬استخدام‭ ‬تطبيق‭ ‬ BPay ‭ ‬متعدد‭ ‬اللغات‭ ‬لشراء‭ ‬السلع‭ ‬أو‭ ‬الخدمات،‭ ‬ولإرسال‭ ‬واستلام‭ ‬الأموال‭ ‬من‭ ‬شخص‭ ‬إلى‭ ‬آخر‭ (‬إرسال‭ ‬الأموال‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬رقم‭ ‬بطاقة‭ ‬الهوية،‭ ‬ورقم‭ ‬الهاتف‭ ‬على‭ ‬رمز‭ ‬الاستجابة‭ ‬السريع‭ ‬الخاص‭ ‬بالمستخدم‭)‬،‭ ‬وتخزين‭ ‬الأموال‭ ‬عندما‭ ‬يحتاجون‭ ‬إليها،‭ ‬وتخزين‭ ‬بيانات‭ ‬الاعتماد‭ ‬لمختلف‭ ‬عمليات‭ ‬الدفع‭. ‬وتحويل‭ ‬الأموال‭ ‬دولياً‭ ‬بشكل‭ ‬آمن‭ ‬ورقمي،‭ ‬ودفع‭ ‬الفواتير‭ (‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الرسوم‭ ‬المدرسية‭)‬،‭ ‬ودعم‭ ‬الجمعيات‭ ‬الخيرية،‭ ‬واستخدام‭ ‬الخدمات‭ ‬القيمة‭ ‬الأخرى‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬بطاقة‭ ‬ BPay ‭ ‬للشباب،‭ ‬تفي‭ ‬ BPay ‭ ‬بوعدها‭ ‬المتمثل‭ ‬في‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬إضافة‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬الشمول‭ ‬المالي‭ ‬والاجتماعي،‭ ‬مما‭ ‬يجعلها‭ ‬متاحة‭ ‬لجميع‭ ‬شرائح‭ ‬المجتمع‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بمن‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬لديهم‭ ‬إمكانية‭ ‬محدودة‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭.‬

وقال‭ ‬سامر‭ ‬سليمان،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬العربية‭ ‬ AFS ‭ ‬التي‭ ‬تمتلك‭ ‬وتدير‭ ‬تطبيق‭ ‬ BPay ‭: ‬‮«‬في‭ ‬شركة‭ ‬ AFS ‭ ‬يسعدنا‭ ‬أن‭ ‬نلعب‭ ‬دورًا‭ ‬رئيسيًا‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬أدوات‭ ‬الدفع‭ ‬الرقمية‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬الشباب‭ ‬مع‭ ‬نقل‭ ‬المعرفة‭ ‬المالية‭ ‬ومهارات‭ ‬الإدارة‭ ‬المالية‭ ‬لهم‭ ‬والتي‭ ‬ستخدمهم‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭. ‬تقوم‭ ‬بطاقات‭ ‬ BPay ‭ ‬للشباب‭ ‬بذلك‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬حماية‭ ‬مستخدميها‭ ‬ومنح‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬الضوابط‭ ‬اللازمة‭ ‬والتحكم‭ ‬والرؤية‭ ‬الشاملة‭ ‬لحسابات‭ ‬أبنائهم‮»‬‭.‬

تطبيق‭ ‬ BPay ،‭ ‬وهو‭ ‬تطبيق‭ ‬مدفوعات‭ ‬آمن‭ ‬وسهل‭ ‬الاستخدام‭ ‬وهو‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬نظام‭ ‬دفع‭ ‬مميز‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬ويدعم‭ ‬مبادرات‭ ‬المملكة‭ ‬لدفع‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬والتوجه‭ ‬إلى‭ ‬مجتمع‭ ‬غير‭ ‬نقدي‭. ‬

تم‭ ‬دمج‭ ‬تطبيق‭ ‬ BPay ‭ ‬مباشرة‭ ‬في‭ ‬أجهزة‭ ‬نقاط‭ ‬البيع‭ (‬ PoS ‭) ‬التابعة‭ ‬لـ AFS ‭ ‬باستخدام‭ ‬واجهات‭ ‬برمجة‭ ‬التطبيقات‭ ‬للتجار‭ ‬والشركات،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬استخدام‭ ‬فعال‭ ‬وسهل‭. ‬أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬المستخدمين،‭ ‬يمكنهم‭ ‬استخدام‭ ‬هواتفهم‭ ‬الذكية‭ ‬لتحميل‭ ‬تطبيق‭ ‬ BPay ‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬متجر‭ ‬تطبيقات‭ (‬ Google ‭ ‬أو‭ ‬ iOS ‭). ‬



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