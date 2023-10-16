أكثر من 30 شركة بحرينية تشارك في معرضي ((جيتكس جلوبال)) و((إكسباند نورث ستار))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

انطلقت‭ ‬فعاليات‭ ‬معرضي‭ ‬‮«‬جيتكس‭ ‬جلوبال‮»‬‭ ‬و‮«‬إكسباند‭ ‬نورث‭ ‬ستار‮»‬‭ ‬وذلك‭ ‬بمشاركة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬32‭ ‬شركة‭ ‬بحرينية‭ ‬ناشئة‭ ‬وصغيرة‭ ‬ومتوسطة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التقنية‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الشركاء‭ ‬الإستراتيجيين‭ ‬منهم

مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصاديّة‭ ‬وشركة

صادرات‭ ‬البحرين‭ ‬وبنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭.‬

ويضم‭ ‬جناح‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬12‭ ‬مؤسسة‭ ‬بحرينية‭ ‬صغيرة‭ ‬ومتوسطة،‭ ‬تعرض‭ ‬أعمالها‭ ‬في‭ ‬‮«‬جيتكس‭ ‬جلوبال‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬أكبر‭ ‬معرض‭ ‬في‮

‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬20‭ ‬مؤسسة‭ ‬بحرينية‭ ‬ناشئة‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬‮«‬إكسباند‭ ‬نورث‭ ‬ستار‮»‬‭ ‬أحد‭ ‬أضخم‭ ‬الفعاليات‭ ‬العالميّة‭ ‬للمؤسسات‭ ‬الناشئة‭ ‬الذي‭ ‬تستضيفه‭ ‬غرفة‭ ‬دبي‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الرقمي‭ ‬ضمن‭ ‬مظلة‭ ‬‮«‬أسبوع‭ ‬جيتكس‭ ‬للتقنية‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬يقام‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬منفصل‭ ‬عن‭ ‬‮«‬جيتكس‭ ‬جلوبال‮»‬‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬ويتميز‭ ‬بحجم‭ ‬أكبر‭ ‬لاستيعاب‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬المشاريع‭ ‬التقنية‭ ‬الناشئة‭ ‬حول‭ ‬العالم‭.‬

وتأتي‭ ‬رعاية‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬لجناح‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭ ‬للسنة‭ ‬التاسعة‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬وذلك‭ ‬انطلاقًا‭ ‬من‭ ‬النجاحات‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬الشركات‭ ‬البحرينية‭ ‬عبر‭ ‬النسخ‭ ‬السابقة،‭ ‬حيث‭ ‬تتيح‭ ‬المشاركة‭ ‬لرواد‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التقنية‭ ‬فرصة‭ ‬عرض‭ ‬منتجاتهم‭ ‬وخدماتهم‭ ‬المبتكرة‭ ‬أمام‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬مشارك‭ ‬وزائر‭ ‬للمعرض‭ ‬سنويًا‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬وتشمل‭ ‬قائمة‭ ‬حضور‭ ‬المعرض‭ ‬عددًا‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬التنفيذيين‭ ‬والجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬والخبراء‭ ‬التقنيين،‭ ‬ورواد‭ ‬الأعمال‭ ‬والأكاديميين‭ ‬والمهتمين‭ ‬بمجال‭ ‬التقنية‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬فتح‭ ‬المجال‭ ‬أمام‭ ‬فرص‭ ‬عقد‭ ‬الشراكات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬وتوسيع‭ ‬رقعة‭ ‬السوق‭ ‬المستهدفة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬التفاعل‭ ‬مع‭ ‬أبرز‭ ‬الخبراء‭ ‬التقنيين‭ ‬وممثلي‭ ‬الشركات‭ ‬التقنية‭ ‬حول‭ ‬العالم‭.‬