((البحرين والكويت)) يقدم حلولا رقمية جديدة للتمويل التجاري

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلن بنك البحرين والكويت، البنك الرائد في مجال الخدمات المصرفية للأفراد والمؤسسات في مملكة البحرين، توفير خدمات رقمية متطورة للقنوات المصرفية الخاصة بالتمويل التجاري عبر منصة غاليليو للتجارة ( Galileo TPaaS )، بالشراكة مع شركة بوليرو العالمية، وهي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية لتمويل التجارة السحابية في المملكة المتحدة.
وقد تم تصميم هذا الحل المبتكر لتمكين عملاء بنك البحرين والكويت من الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة من إجراء المعاملات التجارية التقليدية بشكل أكثر كفاءة وأمانا، مع الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في الاتصالات المنظمة والعمليات المتوافقة مع نظام SWIFT .
وبهذه المناسبة صرح الدكتور عبدالرحمن سيف الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين والكويت قائلاً: «يأتي إطلاقنا هذه الخدمة الجديدة في إطار حرصنا على الحفاظ على الريادة في تقديم خدمات التمويل لقطاع الأعمال، ومساندة الشركات على اختلاف أنشطتها وأحجامها في رحلتها نحو النمو والتوسع وتحقيق الأهداف، لنبرهن من خلال ذلك مرة أخرى على أن بنك البحرين والكويت هو الشريك المصرفي الأكثر تقدما ومرونة وموثوقية في مجال الخدمات المصرفية للشركات». وأضاف د. سيف: «نحن سعداء بهذه الشراكة مع بوليرو العالمية لتقديم خدمات مصرفية مميزة ومتطورة لعملائنا من الشركات، بالإضافة إلى تقديم تجربة رقمية سلسة للعمليات الخاصة بالتمويل التجاري. ومن خلال هذه الشراكة يمكننا تقديم تلك الحلول المتطورة في أقرب وقت وتقليل المصروفات بشكل كبير مقارنة بحلول التمويل التجاري التقليدية الأخرى. حيث تقدم منصة Galileo TPaaS حلولا ذكية ومميزة لخدمة عملائنا من الشركات التجارية، ومن ثم نحن واثقون من أن هذا التعاون سيكون إيجابيا للغاية في تحقيق رؤية التحول الرقمي التجاري للبنك من جهة، وخدمة الاقتصاد البحريني من جهة أخرى».
من جانبه صرح أندرو ريموند العضو المنتدب في شركة بوليرو قائلاً: «نخن فخورون بشراكتنا مع بنك البحرين والكويت بصفته بنكا رائدا في منطقة الخليج، ونعتبر التعامل معه إنجازا استثنائيا لبوليرو، كما يمثل علامة فارقة في رحلتنا الرائعة نحو النمو والنجاح المستمر، وهدفنا هو تبسيط العمليات المصرفية المعقدة التقليدية».
وأضاف ريموند: «في إطار هذه الشراكة سنعمل بشكل وثيق مع بنك البحرين والكويت لتقديم التجربة الرقمية الأكثر سهولة وتطوراً لعملائه، إذ إن هذا التعاون يؤكد ثقة بنك البحرين والكويت في قدرة بوليرو على تقديم حلول تجارية رقمية موثوقة ومبتكرة ومعاصرة».
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