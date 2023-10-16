((البحرين والكويت)) يقدم حلولا رقمية جديدة للتمويل التجاري

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلن‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت،‭ ‬البنك‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬والمؤسسات‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬توفير‭ ‬خدمات‭ ‬رقمية‭ ‬متطورة‭ ‬للقنوات‭ ‬المصرفية‭ ‬الخاصة‭ ‬بالتمويل‭ ‬التجاري‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬غاليليو‭ ‬للتجارة‭ (‬ Galileo ‭ ‬ TPaaS ‭)‬،‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬بوليرو‭ ‬العالمية،‭ ‬وهي‭ ‬شركة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬لتمويل‭ ‬التجارة‭ ‬السحابية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭.‬

وقد‭ ‬تم‭ ‬تصميم‭ ‬هذا‭ ‬الحل‭ ‬المبتكر‭ ‬لتمكين‭ ‬عملاء‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬والكبيرة‭ ‬من‭ ‬إجراء‭ ‬المعاملات‭ ‬التجارية‭ ‬التقليدية‭ ‬بشكل‭ ‬أكثر‭ ‬كفاءة‭ ‬وأمانا،‭ ‬مع‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬الاتصالات‭ ‬المنظمة‭ ‬والعمليات‭ ‬المتوافقة‭ ‬مع‭ ‬نظام‭ ‬ SWIFT ‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬صرح‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬سيف‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬يأتي‭ ‬إطلاقنا‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حرصنا‭ ‬على‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الريادة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬التمويل‭ ‬لقطاع‭ ‬الأعمال،‭ ‬ومساندة‭ ‬الشركات‭ ‬على‭ ‬اختلاف‭ ‬أنشطتها‭ ‬وأحجامها‭ ‬في‭ ‬رحلتها‭ ‬نحو‭ ‬النمو‭ ‬والتوسع‭ ‬وتحقيق‭ ‬الأهداف،‭ ‬لنبرهن‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ذلك‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬هو‭ ‬الشريك‭ ‬المصرفي‭ ‬الأكثر‭ ‬تقدما‭ ‬ومرونة‭ ‬وموثوقية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للشركات‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬د‭. ‬سيف‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬بهذه‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬بوليرو‭ ‬العالمية‭ ‬لتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬مصرفية‭ ‬مميزة‭ ‬ومتطورة‭ ‬لعملائنا‭ ‬من‭ ‬الشركات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬تجربة‭ ‬رقمية‭ ‬سلسة‭ ‬للعمليات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالتمويل‭ ‬التجاري‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬يمكننا‭ ‬تقديم‭ ‬تلك‭ ‬الحلول‭ ‬المتطورة‭ ‬في‭ ‬أقرب‭ ‬وقت‭ ‬وتقليل‭ ‬المصروفات‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬مقارنة‭ ‬بحلول‭ ‬التمويل‭ ‬التجاري‭ ‬التقليدية‭ ‬الأخرى‭. ‬حيث‭ ‬تقدم‭ ‬منصة‭ ‬ Galileo ‭ ‬ TPaaS ‭ ‬حلولا‭ ‬ذكية‭ ‬ومميزة‭ ‬لخدمة‭ ‬عملائنا‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬التجارية،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬نحن‭ ‬واثقون‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬سيكون‭ ‬إيجابيا‭ ‬للغاية‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬رؤية‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬التجاري‭ ‬للبنك‭ ‬من‭ ‬جهة،‭ ‬وخدمة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬البحريني‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬صرح‭ ‬أندرو‭ ‬ريموند‭ ‬العضو‭ ‬المنتدب‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬بوليرو‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬نخن‭ ‬فخورون‭ ‬بشراكتنا‭ ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬بصفته‭ ‬بنكا‭ ‬رائدا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج،‭ ‬ونعتبر‭ ‬التعامل‭ ‬معه‭ ‬إنجازا‭ ‬استثنائيا‭ ‬لبوليرو،‭ ‬كما‭ ‬يمثل‭ ‬علامة‭ ‬فارقة‭ ‬في‭ ‬رحلتنا‭ ‬الرائعة‭ ‬نحو‭ ‬النمو‭ ‬والنجاح‭ ‬المستمر،‭ ‬وهدفنا‭ ‬هو‭ ‬تبسيط‭ ‬العمليات‭ ‬المصرفية‭ ‬المعقدة‭ ‬التقليدية‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬ريموند‭: ‬‮«‬في‭ ‬إطار‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬سنعمل‭ ‬بشكل‭ ‬وثيق‭ ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬لتقديم‭ ‬التجربة‭ ‬الرقمية‭ ‬الأكثر‭ ‬سهولة‭ ‬وتطوراً‭ ‬لعملائه،‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬يؤكد‭ ‬ثقة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬في‭ ‬قدرة‭ ‬بوليرو‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬حلول‭ ‬تجارية‭ ‬رقمية‭ ‬موثوقة‭ ‬ومبتكرة‭ ‬ومعاصرة‮»‬‭.‬







