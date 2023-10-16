تكريم المهندس فيصل المحروس بجائزة الريادة والإبداع في الصناعة النفطية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬ووقائع‭ ‬معرض‭ ‬ومؤتمر‭ ‬أبوظبي‭ ‬الدولي‭ ‬للبترول‭ (‬أديبك‭) ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬مؤخراً‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬تم‭ ‬تكريم‭ ‬المهندس‭ ‬فيصل‭ ‬المحروس‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬ادارة‭ ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬للاستكشاف‭ ‬والإنتاج‭. ‬وتم‭ ‬خلال‭ ‬الحفل‭ ‬منحه‭ ‬جائزة‭ ‬الريادة‭ ‬والإبداع‭ ‬في‭ ‬مضمار‭ ‬الصناعة‭ ‬النفطية،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬فعالية‭ ‬اقيمت‭ ‬بهذا‭ ‬الخصوص‭ ‬مساء‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الموافق‭ ‬3‭ ‬اكتوبر‭ ‬الجاري،‭ ‬بحضور‭ ‬عمر‭ ‬احمد‭ ‬صوينع‭ ‬السويدي‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬المتقدمة‭ ‬بدولة‭ ‬الامارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬ومارتينا‭ ‬سترونغ‭ ‬سفيرة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بدولة‭ ‬الامارات‭ ‬المتحدة‭. ‬كما‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬الحضور‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬مسئولي‭ ‬الشركات‭ ‬النفطية‭ ‬العالمية‭ ‬والوطنية‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬وقائع‭ ‬وفعاليات‭ ‬مؤتمر‭ ‬النفط‭ ‬بأبوظبي‭. ‬

تجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬المؤتمر‭ ‬والمعرض‭ ‬المصاحب‭ ‬تم‭ ‬انعقاده‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الواقعة‭ ‬من‭ ‬2‭-‬5‭ ‬أكتوبر،‭ ‬ويعتبر‭ ‬الحدث‭ ‬بمثابة‭ ‬أكبر‭ ‬المعارض‭ ‬العالمية‭ ‬للنفط‭ ‬والغاز‭ ‬والذي‭ ‬يقام‭ ‬سنوياً‭ ‬بمدينة‭ ‬أبوظبي‭ ‬برعاية‭ ‬جمعية‭ ‬مهندسي‭ ‬البترول‭ ‬العالمية‭ ‬وغرفة‭ ‬صناعة‭ ‬وتجارة‭ ‬ابوظبي‭. ‬وقد‭ ‬قدم‭ ‬جيف‭ ‬ميلر‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬ادارة‭ ‬هاليبرتون‭ ‬النفطية،‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الجوائز‭ ‬لمحة‭ ‬موجزة‭ ‬عن‭ ‬إنجازات‭ ‬واسهامات‭ ‬المحروس‭ ‬الرائدة‭ ‬خلال‭ ‬مسيرته‭ ‬المهنية‭ ‬المشرفة‭ ‬التي‭ ‬تربو‭ ‬على‭ ‬الاربعين‭ ‬عاماً‭. ‬ثم‭ ‬تم‭ ‬عرض‭ ‬فيلم‭ ‬وثائقي‭ ‬خاص‭ ‬عن‭ ‬إسهامات‭ ‬المحروس‭. ‬

واختتمت‭ ‬فعاليات‭ ‬الحفل‭ ‬بكلمة‭ ‬شكر‭ ‬من‭ ‬المحروس‭ ‬أعرب‭ ‬خلالها‭ ‬عن‭ ‬عظيم‭ ‬شكره‭ ‬وامتنانه‭ ‬لهذا‭ ‬التكريم‭ ‬الرفيع‭. ‬وركز‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬على‭ ‬نشأة‭ ‬الصناعة‭ ‬النفطية‭ ‬ودورها‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬المجتمعات‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬فيها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬منظومة‭ ‬عمل‭ ‬تخلق‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬للمواطنين،‭ ‬وتدريب‭ ‬وتطوير‭ ‬العاملين،‭ ‬وتدشين‭ ‬مشاريع‭ ‬مجتمعية‭ ‬مثل‭ ‬انشاء‭ ‬المدارس‭ ‬والمراكز‭ ‬الطبية‭ ‬وغيرها‭. ‬كما‭ ‬تطرق‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬إلى‭ ‬تاريخ‭ ‬الشركات‭ ‬في‭ ‬مد‭ ‬جسور‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬لتجاوز‭ ‬التحديات‭ ‬المختلفة،‭ ‬لاسيما‭ ‬التحديات‭ ‬الحالية،‭ ‬والمتمثلة‭ ‬في‭ ‬تلبية‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬الطاقة،‭ ‬والامتثال‭ ‬البيئي‭ ‬بخفض‭ ‬الانبعاثات،‭ ‬والتحول‭ ‬الى‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الدائري‭ ‬للكربون‭. ‬

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