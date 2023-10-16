تكريم المهندس فيصل المحروس بجائزة الريادة والإبداع في الصناعة النفطية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
ضمن فعاليات ووقائع معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) الذي أقيم مؤخراً بدولة الإمارات العربية المتحدة، تم تكريم المهندس فيصل المحروس رئيس مجلس ادارة شركة بابكو للاستكشاف والإنتاج. وتم خلال الحفل منحه جائزة الريادة والإبداع في مضمار الصناعة النفطية، وذلك في فعالية اقيمت بهذا الخصوص مساء يوم الثلاثاء الموافق 3 اكتوبر الجاري، بحضور عمر احمد صوينع السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الامارات العربية المتحدة، ومارتينا سترونغ سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بدولة الامارات المتحدة. كما شارك في الحضور نخبة من مسئولي الشركات النفطية العالمية والوطنية المشاركين في وقائع وفعاليات مؤتمر النفط بأبوظبي.
تجدر الإشارة الى أن المؤتمر والمعرض المصاحب تم انعقاده خلال الفترة الواقعة من 2-5 أكتوبر، ويعتبر الحدث بمثابة أكبر المعارض العالمية للنفط والغاز والذي يقام سنوياً بمدينة أبوظبي برعاية جمعية مهندسي البترول العالمية وغرفة صناعة وتجارة ابوظبي. وقد قدم جيف ميلر رئيس مجلس ادارة هاليبرتون النفطية، رئيس لجنة الجوائز لمحة موجزة عن إنجازات واسهامات المحروس الرائدة خلال مسيرته المهنية المشرفة التي تربو على الاربعين عاماً. ثم تم عرض فيلم وثائقي خاص عن إسهامات المحروس.
واختتمت فعاليات الحفل بكلمة شكر من المحروس أعرب خلالها عن عظيم شكره وامتنانه لهذا التكريم الرفيع. وركز في كلمته على نشأة الصناعة النفطية ودورها في دعم المجتمعات التي تعمل فيها من خلال منظومة عمل تخلق فرص عمل للمواطنين، وتدريب وتطوير العاملين، وتدشين مشاريع مجتمعية مثل انشاء المدارس والمراكز الطبية وغيرها. كما تطرق في كلمته إلى تاريخ الشركات في مد جسور التعاون المشترك لتجاوز التحديات المختلفة، لاسيما التحديات الحالية، والمتمثلة في تلبية الطلب على الطاقة، والامتثال البيئي بخفض الانبعاثات، والتحول الى الاقتصاد الدائري للكربون.
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