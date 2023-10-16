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الاحتلال يهدد بقصف 21 مستشفى في غزة - جريدة الوطن السعودية

10/16/2023 11:33:23 PM
(MENAFN- Al Watan) هددت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف 21 مستشفى بشكل مباشر على من فيها من جرحى ومرضى.
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أنها تعمل في وضع صحي منهار، في ظل انعدام الكهرباء والأدوية والمياه، وأنها فقدت الكثير من الطواقم الطبية أثناء عمليات القصف الإسرائيلي، مشيرة إلى أن طائرات الاحتلال دمرت معظم الطرق والمفترقات في قطاع غزة مما عرقل حركة الأطقم الطبية، خاصة أن الاحتلال دمر 20 سيارة إسعاف منذ بدء العدوان على قطاع غزة، موجهة نداء استغاثة لفتح ممرات إنسانية لإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية، لإنقاذ حياة الجرحى.
وفي السياق، أفادت فرق الدفاع المدني أن مقرها في منطقة تل الهوا بمدينة غزة تعرض للقصف، مما أدى إلى استشهاد وجرح عدد منهم.

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