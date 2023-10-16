Tuesday, 17 October 2023 07:34 GMT

التحقيق مع 369 متهما بجرائم فساد في 7 جهات حكومية

10/16/2023 11:33:09 PM
(MENAFN- Al Watan) باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال شهر ربيع الأول 1445هـ، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل (3601) جولة رقابية، والتحقيق مع (369) مشتبه به من ضمنهم موظفين من وزارات (الداخلية، الدفاع، العدل، الصحة، التعليم، الشؤون البلدية والقروية والإسكان) وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك وإيقاف (176) مواطناً ومقيماً، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، التزوير).
وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء.

MENAFN16102023000089011017ID1107252519

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث